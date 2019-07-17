Де у Львові та Винниках сьогодні не буде світла?

Сьогодні, 17 липня, через проведення ремонтних робіт частина вулиць у Львова на Винниках буде без електроенергії. Про це повідомляє Гаряча лінія «Львівобленерго».

Так, з 8.00 год. до 17.00 год. без електроенергії будуть вулиці: Зелена 285-325, 268-278; Вулецька; Простора; Каховська 27-37; Городоцька 317-319; Патона 36; Тобілевича; Федьковича 7-21; пл. Кропивницького 6-12; Шептицьких 17-37, 18-40; Меретина; Вітовича; Вашингтона 5, 7; Шафарика 2-15.

Також з 9.00 год. до 17.00 год. без електроенергії будуть вулиці у м. Винники: Франка 110-140; Д. Галицького; Шептицьких; Коротка; Хорунжинської; Крива; Піддіброва.