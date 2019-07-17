11 причин голосувати за «Українську стратегію Гройсмана»

Вибори до Верховної Ради, що відбудуться вже цієї неділі, викликають в українців різноманітні почуття. Хтось боїться реваншу проросійських сил, розколу в країні чи економічних потрясінь, інші – сподіваються в першу чергу на позитивні зміни. Адже парламентські вибори визначать і державну політику, бо саме за підсумком голосування 21 липня буде сформовано новий уряд. Тобто, голосуючи за ту чи іншу партію, виборець обирає – яким буде наступний Кабмін.
Теперішній керманич Уряду – Володимир Гройсман – іде на вибори в лавах новоствореної партії “Українська стратегія”, пліч-о-пліч зі своїми соратниками з Кабінету Міністрів. Сам Гройсман цілком відповідає суспільному запиту щодо молодих політиків – він одноліток президента Зеленського (41 рік). Разом із тим у політика вже є чималий досвід державного управління. Вже в 28 років він став міським головою Вінниці. Дві каденції на цій посаді вважають успішними. Колись провінційна Вінниця увірвалася на чільні позиції всеукраїнських рейтингів за комфортністю життя і залишається там і досі. Згодом енергійний політик став Головою Верховної Ради і врешті наймолодшим прем’єром в українській історії.
Три роки діяльності Уряду Гройсмана запам’яталися передовсім низкою успішних реформ: масштабне будівництво доріг, “Нова українська школа”, старт медичної реформи (в т.ч. програма “Доступні ліки”), відродження українського кіно. Найуспішнішою з реформ сміливо можна вважати децентралізацію. Завдяки передачі грошей та повноважень на місця, доходи місцевих бюджетів зросли в середньому в 4 рази. А це нові амбулаторії, дитсадки, майданчики, котельні та багато-багато іншого.
Чи продовжать успішні реформи, буде залежати від нового складу парламенту та рівня компетентності депутатів. Головні творці останніх позитивних змін у країні – партія “Українська стратегія Гройсмана” – за останніми соціологічними дослідженнями долає 5-відсотковий бар’єр. Утім через сфальсифіковану соціологію і придворних експертів опоненти намагаються переконати людей, що партія непрохідна, спонукаючи таким чином людей голосувати за інші політичні сили. Такі дії – це брудні політичні технології, які чітко характеризують тих, хто їх використовує. Здається, противники УСГ бояться, що команда Гройсмана заблокує оборудки, заради яких дехто і йде у владу.
Чи буде сьогоднішній прем’єр мати свою фракцію в парламенті, а отже чи матиме нагоду й надалі очолювати Уряд, з’ясується на виборах 21 липня. Наразі ж в українського виборця є щонайменше 11 причин проголосувати за №11 у бюлетені, тобто за “Українську стратегію Гройсмана”.
- Сильна та професійна команда. В “Українській стратегії Гройсмана” на вибори йдуть фахівці, які мають знання і досвід проведення змін в усіх ключових сферах життєдіяльності країни.
- Перевірені фахівці. Члени УСГ уже підтвердили здатність досягати результатів. Можна бути впевненим, що ця команда в парламенті не марнуватиме час і не розчарує виборців.
- Досвід. Попри те, що команда “Української стратегії Гройсмана” молода, ці люди вже підтвердили свій високий рівень і в законотворчій роботі, і в імплементації прийнятих рішень. Відтак можуть запропонувати якісні законодавчі рішення і зупиняти ті, які, через некомпетентність або зацікавленість їх ініціаторів, несуть в собі ризики для українського народу.
- Рейтинг лідера. Володимир Гройсман входить до числа лідерів серед політиків, яких українці хочуть бачити на посаді прем’єр-міністра. А понад 20% позитивно оцінюють діяльність чинного глави Уряду.
- Партія займає чітку патріотичну проукраїнську позицію.
- Спроможність протистояти зовнішній агресії. Команда Гройсмана, на відміну від багатьох молодих недосвідчених політиків, зможе протистояти досвідченим маніпуляторам проросійського спрямування. І вона точно не буде вести з ними таємних перемовин, як деякі інші політичні сили, пов’язані з ними давніми спільними політичними та бізнес-інтересами.
- Здатність об‘єднати молодих політиків. “Нові обличчя”, які так масово ідуть на цих виборах у політику, вірогідно мають добрі наміри. Але самих намірів мало, потрібне об’єднання молодих політиків задля спільного досягнення результатів та розбудови України як сильної та успішної країни. Лідерство в об’єднанні нових політсил і може взяти на себе Володимир Гройсман.
- Досвід ухвалення фахових антикризових рішень.
- «Українська стратегія Гройсмана» має чітке бачення необхідних змін в різних сферах. Саме цей Кабінет Міністрів розпочав реформи, які попередники відкладали роками, як-от будівництво доріг чи медична реформа.
- Імунітет до популізму. Впродовж своєї діяльності Володимир Гройсман уникав скочування до популізму. При потребі урядовці ухвалювали непопулярні, але необхідні рішення, замість загравати в виборцями.
- Соціальна спрямованість. Лідера “Української стратегії” Володимира Гройсмана називають “соціальним прем’єром”. Упродовж каденції глави Уряду політик, попри велику кількість реформ, не забував про підвищення соціальних стандартів, як-от підвищення зарплат та пенсій.
Роман МІРОШНИЧЕНКО