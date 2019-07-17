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11 причин голосувати за «Українську стратегію Гройсмана»

Роман МІРОШНИЧЕНКО

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Вибори до Верховної Ради, що відбудуться вже цієї неділі, викликають в українців різноманітні почуття. Хтось боїться реваншу проросійських сил, розколу в країні чи економічних потрясінь, інші – сподіваються в першу чергу на позитивні зміни. Адже парламентські вибори визначать і державну політику, бо саме за підсумком голосування 21 липня буде сформовано новий уряд. Тобто, голосуючи за ту чи іншу партію, виборець обирає – яким буде наступний Кабмін.

Теперішній керманич Уряду – Володимир Гройсман – іде на вибори в лавах новоствореної партії “Українська стратегія”, пліч-о-пліч зі своїми соратниками з Кабінету Міністрів. Сам Гройсман цілком відповідає суспільному запиту щодо молодих політиків – він одноліток президента Зеленського (41 рік). Разом із тим у політика вже є чималий досвід державного управління. Вже в 28 років він став міським головою Вінниці. Дві каденції на цій посаді вважають успішними. Колись провінційна Вінниця увірвалася на чільні позиції всеукраїнських рейтингів за комфортністю життя і залишається там і досі. Згодом енергійний політик став Головою Верховної Ради і врешті наймолодшим прем’єром в українській історії.

Три роки діяльності Уряду Гройсмана запам’яталися передовсім низкою успішних реформ: масштабне будівництво доріг, “Нова українська школа”, старт медичної реформи (в т.ч. програма “Доступні ліки”), відродження українського кіно. Найуспішнішою з реформ сміливо можна вважати децентралізацію. Завдяки передачі грошей та повноважень на місця, доходи місцевих бюджетів зросли в середньому в 4 рази. А це нові амбулаторії, дитсадки, майданчики, котельні та багато-багато іншого.

Чи продовжать успішні реформи, буде залежати від нового складу парламенту та рівня компетентності депутатів. Головні творці останніх позитивних змін у країні – партія “Українська стратегія Гройсмана” – за останніми соціологічними дослідженнями долає 5-відсотковий бар’єр. Утім через сфальсифіковану соціологію і придворних експертів опоненти намагаються переконати людей, що партія непрохідна, спонукаючи таким чином людей голосувати за інші політичні сили. Такі дії – це брудні політичні технології, які чітко характеризують тих, хто їх використовує. Здається, противники УСГ бояться, що команда Гройсмана заблокує оборудки, заради яких дехто і йде у владу.

Чи буде сьогоднішній прем’єр мати свою фракцію в парламенті, а отже чи матиме нагоду й надалі очолювати Уряд, з’ясується на виборах 21 липня. Наразі ж в українського виборця є щонайменше 11 причин проголосувати за 11 у бюлетені, тобто за “Українську стратегію Гройсмана”.

  1. Сильна та професійна команда. В “Українській стратегії Гройсмана” на вибори йдуть фахівці, які мають знання і досвід проведення змін в усіх ключових сферах життєдіяльності країни.
  2. Перевірені фахівці. Члени УСГ уже підтвердили здатність досягати результатів. Можна бути впевненим, що ця команда в парламенті не марнуватиме час і не розчарує виборців.
  3. Досвід. Попри те, що команда “Української стратегії Гройсмана” молода, ці люди вже підтвердили свій високий рівень і в законотворчій роботі, і в імплементації прийнятих рішень. Відтак можуть запропонувати якісні законодавчі рішення і зупиняти ті, які, через некомпетентність або зацікавленість їх ініціаторів, несуть в собі ризики для українського народу.
  4. Рейтинг лідера. Володимир Гройсман входить до числа лідерів серед політиків, яких українці хочуть бачити на посаді прем’єр-міністра. А понад 20% позитивно оцінюють діяльність чинного глави Уряду.
  5. Партія займає чітку патріотичну проукраїнську позицію.
  6. Спроможність протистояти зовнішній агресії. Команда Гройсмана, на відміну від багатьох молодих недосвідчених політиків, зможе протистояти досвідченим маніпуляторам проросійського спрямування. І вона точно не буде вести з ними таємних перемовин, як деякі інші політичні сили, пов’язані з ними давніми спільними політичними та бізнес-інтересами.
  7. Здатність обєднати молодих політиків. “Нові обличчя”, які так масово ідуть на цих виборах у політику, вірогідно мають добрі наміри. Але самих намірів мало, потрібне об’єднання молодих політиків задля спільного досягнення результатів та розбудови України як сильної та успішної країни. Лідерство в об’єднанні нових політсил і може взяти на себе Володимир Гройсман.
  8. Досвід ухвалення фахових антикризових рішень.
  9. «Українська стратегія Гройсмана» має чітке бачення необхідних змін в різних сферах. Саме цей Кабінет Міністрів розпочав реформи, які попередники відкладали роками, як-от будівництво доріг чи медична реформа.
  10. Імунітет до популізму. Впродовж своєї діяльності Володимир Гройсман уникав скочування до популізму. При потребі урядовці ухвалювали непопулярні, але необхідні рішення, замість загравати в виборцями.
  11. Соціальна спрямованість. Лідера “Української стратегії” Володимира Гройсмана називають “соціальним прем’єром”. Упродовж каденції глави Уряду політик, попри велику кількість реформ, не забував про підвищення соціальних стандартів, як-от підвищення зарплат та пенсій.
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