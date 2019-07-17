11 причин голосувати за «Українську стратегію Гройсмана»

Вибори до Верховної Ради, що відбудуться вже цієї неділі, викликають в українців різноманітні почуття. Хтось боїться реваншу проросійських сил, розколу в країні чи економічних потрясінь, інші – сподіваються в першу чергу на позитивні зміни. Адже парламентські вибори визначать і державну політику, бо саме за підсумком голосування 21 липня буде сформовано новий уряд. Тобто, голосуючи за ту чи іншу партію, виборець обирає – яким буде наступний Кабмін.

Теперішній керманич Уряду – Володимир Гройсман – іде на вибори в лавах новоствореної партії “Українська стратегія”, пліч-о-пліч зі своїми соратниками з Кабінету Міністрів. Сам Гройсман цілком відповідає суспільному запиту щодо молодих політиків – він одноліток президента Зеленського (41 рік). Разом із тим у політика вже є чималий досвід державного управління. Вже в 28 років він став міським головою Вінниці. Дві каденції на цій посаді вважають успішними. Колись провінційна Вінниця увірвалася на чільні позиції всеукраїнських рейтингів за комфортністю життя і залишається там і досі. Згодом енергійний політик став Головою Верховної Ради і врешті наймолодшим прем’єром в українській історії.

Три роки діяльності Уряду Гройсмана запам’яталися передовсім низкою успішних реформ: масштабне будівництво доріг, “Нова українська школа”, старт медичної реформи (в т.ч. програма “Доступні ліки”), відродження українського кіно. Найуспішнішою з реформ сміливо можна вважати децентралізацію. Завдяки передачі грошей та повноважень на місця, доходи місцевих бюджетів зросли в середньому в 4 рази. А це нові амбулаторії, дитсадки, майданчики, котельні та багато-багато іншого.

Чи продовжать успішні реформи, буде залежати від нового складу парламенту та рівня компетентності депутатів. Головні творці останніх позитивних змін у країні – партія “Українська стратегія Гройсмана” – за останніми соціологічними дослідженнями долає 5-відсотковий бар’єр. Утім через сфальсифіковану соціологію і придворних експертів опоненти намагаються переконати людей, що партія непрохідна, спонукаючи таким чином людей голосувати за інші політичні сили. Такі дії – це брудні політичні технології, які чітко характеризують тих, хто їх використовує. Здається, противники УСГ бояться, що команда Гройсмана заблокує оборудки, заради яких дехто і йде у владу.

Чи буде сьогоднішній прем’єр мати свою фракцію в парламенті, а отже чи матиме нагоду й надалі очолювати Уряд, з’ясується на виборах 21 липня. Наразі ж в українського виборця є щонайменше 11 причин проголосувати за №11 у бюлетені, тобто за “Українську стратегію Гройсмана”.