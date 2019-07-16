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Вибори до Ради: НСЖУ відкриває «гарячу лінію» для журналістів

Анастасія Мельник

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Національна спілка журналістів України відкриває «гарячу лінію» та надає юридичні консультації для журналістів під час позачергових виборів народних депутатів України 21 липня. Про це Львівському портал повідомили у пресслужбі НСЖУ.

 

Зазначається, що до НСЖУ може звернутися будь-який журналіст чи ЗМІ, що зазнали перешкоджання професійній діяльності або у кого виникає питання щодо особливостей роботи в день виборів.

«У день голосування тисячі журналістів працюватимуть на інформаційній передовій – висвітлюватимуть перебіг виборів та підрахунок голосів на дільницях.  Але оскільки не всі політичні штаби кандидатів-мажоритарників налаштовані на чесну боротьбу, що підтверджується випадками поширення «чорнухи» або нападами на активістів у регіонах, то насамперед працівникам ЗМІ слід подбати про власну безпеку і про усвідомлений захист своїх прав», – зазначає голова НСЖУ Сергій Томіленко.

У НСЖУ звертають увагу на те, що «робота журналістів на виборчих дільницях під час голосування і підрахунку голосів регламентується Законом України «Про вибори народних депутатів України» (стаття 34). Щоб скористатися цим правом, журналісту необхідно пред’явити посвідчення. Єдине обмеження: на дільниці можуть одночасно перебувати не більш як два працівники одного ЗМІ».

Телефон гарячої лінії: (044) 234-49-60 або 050-493-68-88. Крім того, можна написати оперативне повідомлення через Facebook:

  • голова НСЖУ Сергій Томіленко
  • перша секретар НСЖУ Ліна Кущ
  • прес-секретар НСЖУ Світлана Лазоренко

До слова, журналісти можуть отримати консультацію і допомогу у партнерів НСЖУ – медіаюристів: ГО «Платформа прав людини» та ГО «Інститут розвитку регіональної преси».

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