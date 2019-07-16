Вибори до Ради: НСЖУ відкриває «гарячу лінію» для журналістів

Національна спілка журналістів України відкриває «гарячу лінію» та надає юридичні консультації для журналістів під час позачергових виборів народних депутатів України 21 липня. Про це Львівському портал повідомили у пресслужбі НСЖУ.

Зазначається, що до НСЖУ може звернутися будь-який журналіст чи ЗМІ, що зазнали перешкоджання професійній діяльності або у кого виникає питання щодо особливостей роботи в день виборів.

«У день голосування тисячі журналістів працюватимуть на інформаційній передовій – висвітлюватимуть перебіг виборів та підрахунок голосів на дільницях. Але оскільки не всі політичні штаби кандидатів-мажоритарників налаштовані на чесну боротьбу, що підтверджується випадками поширення «чорнухи» або нападами на активістів у регіонах, то насамперед працівникам ЗМІ слід подбати про власну безпеку і про усвідомлений захист своїх прав», – зазначає голова НСЖУ Сергій Томіленко.

У НСЖУ звертають увагу на те, що «робота журналістів на виборчих дільницях під час голосування і підрахунку голосів регламентується Законом України «Про вибори народних депутатів України» (стаття 34). Щоб скористатися цим правом, журналісту необхідно пред’явити посвідчення. Єдине обмеження: на дільниці можуть одночасно перебувати не більш як два працівники одного ЗМІ».

Телефон гарячої лінії: (044) 234-49-60 або 050-493-68-88. Крім того, можна написати оперативне повідомлення через Facebook:

голова НСЖУ Сергій Томіленко

перша секретар НСЖУ Ліна Кущ

прес-секретар НСЖУ Світлана Лазоренко

До слова, журналісти можуть отримати консультацію і допомогу у партнерів НСЖУ – медіаюристів: ГО «Платформа прав людини» та ГО «Інститут розвитку регіональної преси».