Українці з гепатитом С зможуть отримати безкоштовний курс терапії, - Супрун

Українці, які хворі на гепатит С, можуть безоплатно отримати курс терапії. Про це на своїй сторінці у Facebook написала в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.

За її словами, раніше держава не забезпечувала пацієнтів із цим діагнозом необхідними ліками — закупівлі просто не відбувалися в необхідній кількості. А лікування було дороговартісним — один курс лікування коштував 10-15 тисяч доларів.

«Тепер українці, які знають про свій діагноз та звернулися до лікаря, можуть безоплатно отримати курс терапії. Найбільша партія препаратів проти гепатиту C вирушила в регіони. Це означає, що ще 7 тисяч пацієнтів отримають безоплатне інноваційне лікування та зможуть одужати», – йдеться у повідомленні Уляни Супрун.

Також вона зазначила, що інноваційність цього лікування полягає в тому, що пацієнт із гепатитом С просто приймає пігулки протягом трьох місяців. Ефективність курсу доведена та сягає понад 90%. А ймовірність появи побічних ефектів значно менша, аніж під час лікування препаратами попереднього покоління.

У медзакладах будуть доступні безоплатно такі ліки:

препарати ТМ «Майгеп» (софосбувір) та ТМ «Майдекла» (даклатасвір) для комплексного курсу лікування гепатиту С для понад 1200 пацієнтів

препарат ТМ «Ледвір» (софосбувір/ледіпасвір), завдяки яким зможуть вилікуватись майже 2 тисячі хворих

понад 12 тисяч упаковок лікарського засобу ТМ «Майхеп ALL» (софосбувір/велпатасвір) для лікування понад 4 тисяч пацієнтів

Супрун запевняє, що закуплені препарати відповідають рекомендаціям ВООЗ та Європейської асоціації з вивчення хвороб печінки щодо лікування гепатиту C.

«Якщо у медичному закладі кажуть, що ліки проти гепатиту відсутні, потрібно звернутися до головного лікаря. Якщо головний лікар не може надати необхідну інформацію, зверніться у департамент або управління охорони здоров’я у вашій області. Там за потреби можуть оперативно перерозподілити ліки між мед закладами», – пояснює вона.

Безоплатно пройти обстеження на гепатит С можна у свого сімейного лікаря. Якщо результат виявиться позитивним, необхідно пройти додаткове обстеження. Пацієнтам, які знають про свій діагноз, потрібно звернутися до лікаря інфекціоніста. Контакти закладів охорони здоров’я, які надають послуги із лікування вірусних гепатитів, можна тут.