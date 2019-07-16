У ніч на 17 липня українці зможуть побачити місячне затемнення

У ніч з 16 на 17 липня відбудеться місячне затемнення. Його зможуть побачити на більшій частині Європи, зокрема в Україні. Місяць ввійде у тінь Землі на 65%, тобто відбудеться часткове місячне затемнення. Про це пише Техно 24.

Місяць увійде у тінь Землі у ніч із 16 на 17 липня. Для українців це трапиться майже одразу після опівночі – о 00:31. Максимальна фаза затемнення настане за кілька хвилин – о 0:40 (за київським часом). Після цього супутник Землі перейде у стадію повного Місяця.

До речі, у США цей повний Місяць називають «оленячим». Це пов’язано з тим, що в цей час року у оленів з’являються нові роги. Також це явище називають грозовий Місяць через часті грози влітку.

Фото: REUTERS