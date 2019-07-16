У «Краківці» затримали чоловіка, який віз українок у сексуальне рабство до Бельгії

У пункті пропуску «Краківець» затримали організатора міжнародного каналу торгівлі людьми. 36-річний бельгієць намагався переправити через державний кордон України трьох жінок. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Як повідомляється, спецоперація із затримання проводилася співробітниками Управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, ГУНП в Одеській області.

«Затриманий через Інтернет підшуковував для місцевих борделів молодих жінок з-поміж уразливої категорії українок. Відбираючи відповідний контингент за фотокартками, чоловік обіцяв за роботу, що полягала в наданні сексуальних послуг, 200 євро за годину. Усі витрати, пов’язані з виїздом жінок до Бельгії, зловмисник брав на себе з умовою відшкодування з їхньої першої зарплатні. У правопорушника були вилучені телефони, банківські картки, записна книжка, автомобіль та інші речові докази його злочинної діяльності», – йдеться у повідомленні правоохоронців.

Наразі в рамках розпочатого за ч. 2 ст. 149 (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо передачі людини) кримінального провадження з чоловіком проводяться невідкладні слідчі дії. Вирішується питання про його затримання в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Крім того, встановлюється повне коло осіб, причетних до кримінального правопорушення.

Фото: поліція