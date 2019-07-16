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Мінрегіон пропонує обов’язково встановлювати електрозарядки на АЗС

Вероніка Рой

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Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України пропонує обов’язке проектування електрозарядних станцій на АЗС. Про це повідомляє пресслужба Мінрегіону.

 

«Кількість електромобілів в Україні, як і в усьому світі, невпинно збільшується. І треба завчасно подбати про необхідні зарядні пристрої для цих авто. Ми вже внесли зміни у будівельні норми щодо обов’язкового облаштування електрозарядок на парковках. Зараз вже є пропозиція щодо обов’язкового влаштування електрозарядних станцій і на АЗС. Експерти та фахівці з розробки ДБН активно вивчають цю пропозицію — внести нові зміни у відповідні будівельні норми, щоб на нових і реконструйованих АЗС в обов’язковому порядку проектувалися зарядки для електромобілів», – зазначив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе.

З 1 липня цього року набули чинності зміни у державні будівельні норми щодо автостоянок і гаражів, які ввели обов’язкове влаштування 5% машиномісць на нових або реконструйованих парковках з можливістю заряджання електрозарядками. І ця норма буде поступово переглядатися та збільшуватися.

«Ми дивимося на перспективу, тому прагнемо, щоб до 2030 року всі 100% машиномісць на українських парковках були з електрозарядками. І у всіх інших громадських місцях вони теж обов’язково влаштовувалися. У першу чергу, на автозаправках та біля житлових будинків», – додав заступник Міністра.

Крім цього, минулого тижня Верховна Рада підтримала в цілому законопроект №10405 щодо створення доступу до інфраструктури зарядних станцій для електромобілів, який спрямований на врегулювання питання з парковками та зарядними станціями для електрокарів. Він вступить в силу з 1 січня 2020 року.

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