Медики назвали найкорисніший фрукт літнього сезону

Відмінною профілактикою від багатьох хвороб стане додавання в раціон абрикоса. Відтак медики розповіли про корисні властивості літнього фрукта, який покращує навіть сон, передає портал про здоров’я Ukrhealth.

Вагітним слід звернути особливу увагу на цей фрукт, так як він приводить в норму рівень заліза і перешкоджає розвитку анемії. Крім усього, він допомагає відновленню організму після пологів, а плід формується правильно і в строк.

Абрикос допомагає очищенню організму від шлаків і токсинів, а також нормалізує рівень холестерину. Дієтологи рекомендують додавати його в дієтичний раціон, який спрямований на нормалізацію ваги при хворобливій повноті.

Кілька штук цього фрукта допоможуть зняти напругу і тривогу, підвищать уважність і поліпшать пам’ять. Медики радять абрикос при захворюваннях нирок, серця і судин, а також сезонної нестачі вітамінів.