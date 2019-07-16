КС визнав конституційним закон про декомунізацію, - ЗМІ

Конституційний суд визнав конституційним закон «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки». Відповідне рішення було ухвалене під час засідання Великої палати у вівторок. Про це повідомив Укрінформу обізнаний співрозмовник у суді.

«Конституційний суд визнав конституційним закон про декомунізацію», – сказав він.

16 липня КСУ під час закритої частини пленарного засідання продовжив розгляд справи за конституційним поданням 46 нардепів щодо конституційності закону «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки».

Верховна Рада у квітні 2015 року ухвалила урядовий законопроект про засудження комуністичного й нацистського тоталітарних режимів, заборонила їхню пропаганду й символіку. Згідно із законом, символіка і пропаганда нацизму, націонал-соціалізму, будь-яка діяльність нацистських, фашистських угруповань в Україні забороняються.