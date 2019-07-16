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Доба на Донбасі: один військовий загинув, ще троє поранено

Анастасія Мельник

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У понеділок, 15 липня, збройні формування Російської Федерації 17 разів порушили режим припинення вогню. З них 6 разів – із застосуванням забороненої Мінськими угодами зброї – мінометів калібру 120 та 82 мм. Про це йдеться ранковому зведенні штабу ООС.

 

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник 13 разів обстріляв позиції Об’єднаних сил:

  • чотири рази поблизу Водяного – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, стрілецької зброї та відбулося бойове зіткнення;
  • двічі поряд Широкиного – зі стрілецької зброї;
  • неподалік Авдіївки – з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
  • два рази околиці Лебединського – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
  • тричі в районі населеного пункту Павлопіль – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
  • поблизу Красногорівки – з великокаліберного кулемету.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні 4 рази:

  • поблизу Луганського – з великокаліберного кулемету;
  • поряд Новоолександрівки – з мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберного кулемету;
  • неподалік Попасної – з міномету калібру 120 мм та автоматичного гранатомету;
  • в районі населеного пункту Кримське – зі стрілецької зброї.

В результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець загинув та троє отримали поранення. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.

За даними розвідки 15 липня одного окупанта знищено та одного поранено.

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