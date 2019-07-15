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Разумков заговорив про необхідність вирішувати питання декомунізації на місцевих референдумах

Соломія Головіна

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Лідер партії «Слуга народу» Дмитро Разумков вважає, що питання декомунізації повинні вирішуватися на місцевих референдумах.  Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

 

«Декомунізація – це процес, який було розпочато досить давно. І ми з вами спостерігали перейменування міст, сіл. Це можливо. Проблема полягає в іншому. Рішення повинні приймати ті, хто безпосередньо там знаходиться і живе», – сказав він в ефірі телеканалу ICTV у неділю ввечері.

Разумков зазначив, що було б добре, якби питання про перейменування, приміром, міст, приймалося не парламентом, а жителями через місцевий референдум.

«На жаль, місцеві ради також не завжди відображають в повному обсязі ті інтереси, які є у місцевих жителів», – додав він.

Раніше глава Адміністрації президента Андрій Богдан заявляв про те, що Володимир Зеленський має намір винести на всеукраїнський референдум питання про формат переговорів із Росією.

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