Квурт ініціював створення Держуправління культурною спадщиною

Сьогодні, 15 липня, кандидат у народні депутати у 115 виборчому окрузі Львова Володимир Квурт разом із представниками Західноукраїнської спілки музеїв та ВО «Коло.медіа» підписав Меморандум про співпрацю. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Політик взяв на себе зобов’язання підтримувати законодавчі ініціативи, які стосуються музейної справи та охорони культурної спадщини в Україні.

«Ми хочемо, щоб українські музеї були сучасними і людними. Щоб інформація, яку вони популяризують, була цікавою та доступною. Це стосується не лише музейних закладів, але й всієї української культури. Перед загрозою реваншу, коли нам знову пробують нав’язувати чужі ментальні цінності, ця проблема є актуальною як ніколи. Тож я розумію, що зараз ми повинні зробити усе для того, аби наша національна ідентичність була міцною та потужною», – заявив Володимир Квурт.

Квурт пообіцяв впродовж одного року ініціювати законопроект про створення Державного управління культурною спадщиною. При його розробці підготувати та прийняти довгострокові програми по збереженню замків і палаців України, дерев’яної сакральної спадщини та збереження українських пам’яток за кордоном.

Збільшити відповідальність за умисне знищення чи несанкціоновані роботи на об’єктах та пам’ятках історії, культури, археології та архітектури, зокрема, ввести ліцензії на використання металошукачів та металодетекторів, які використовують для пошукових робіт.

Політик пообіцяв приділяти особливу увагу розвитку та підтримці музейної справи в Україні; створенню нових та модернізації існуючих експозицій, збільшенню фінансування музейних закладів та закладів культури, підвищенню заробітної платні їхнім працівникам.

Окремим рядком в Меморандумі зазначена ініціатива будівництва у Винниках Музейного комплексу «Історії, культури та побуту етнічних українців Надсяння, Холмщини, Лемківщини, Підляшшя з сектором історії української еміграції».

«Без сумніву, це історична подія. Переконаний, що такий документ сьогодні мали б підписати усі кандидати в народні депутати, незважаючи на те, до якої політичної сили вони належать. І це не пафосні слова, адже зараз ми чудово розуміємо, що в нас є два фронти – один на сході держави, а інший – культурний. На культурному фронті ми боремося за нашу історію та культуру. І ця війна є не менш важливою, бо всі ми добре знаємо, що впродовж цілих століть агресор хотів знищити саме нашу історію, а вже потім і нас самих», – сказав голова правління Західноукраїнської спілки музеїв Ігор Тимець.

Нагадаємо, що Володимира Квурта на виборах підтримали партія Європейська солідарність Петра Порошенка, УДАР Віталія Кличка, партія Громадянська позиція Анатолія Гриценка і партія Народний контроль Дмитра Добродомова. Також Квурта підтримали депутати Винниківської міськради.