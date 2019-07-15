ОСТАННІ НОВИНИ

Квурт ініціював створення Держуправління культурною спадщиною

Олена Карп'юк

|

Сьогодні, 15 липня, кандидат у народні депутати у 115 виборчому окрузі Львова Володимир Квурт разом із представниками Західноукраїнської спілки музеїв та ВО «Коло.медіа» підписав Меморандум про співпрацю. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

 

Політик взяв на себе зобов’язання підтримувати законодавчі ініціативи, які стосуються музейної справи та охорони культурної спадщини в Україні.

«Ми хочемо, щоб українські музеї були сучасними і людними. Щоб інформація, яку вони популяризують, була цікавою та доступною. Це стосується не лише музейних закладів, але й всієї української культури. Перед загрозою реваншу, коли нам знову пробують нав’язувати чужі ментальні цінності, ця проблема є актуальною як ніколи. Тож я розумію, що зараз ми повинні зробити усе для того, аби наша національна ідентичність була міцною та потужною», – заявив Володимир Квурт.

Квурт пообіцяв впродовж одного року ініціювати законопроект про створення Державного управління культурною спадщиною. При його розробці підготувати та прийняти довгострокові програми по збереженню замків і палаців України, дерев’яної сакральної спадщини та збереження українських пам’яток за кордоном.

Збільшити відповідальність за умисне знищення чи несанкціоновані роботи на об’єктах та пам’ятках історії, культури, археології та архітектури, зокрема, ввести ліцензії на використання металошукачів та металодетекторів, які використовують для пошукових робіт.

Політик пообіцяв приділяти особливу увагу розвитку та підтримці музейної справи в Україні; створенню нових та модернізації існуючих експозицій, збільшенню фінансування музейних закладів та закладів культури, підвищенню заробітної платні їхнім працівникам.

Окремим рядком в Меморандумі зазначена ініціатива будівництва  у Винниках Музейного комплексу «Історії, культури та побуту етнічних українців Надсяння, Холмщини, Лемківщини, Підляшшя з сектором історії української еміграції».

«Без сумніву, це історична подія. Переконаний, що такий документ сьогодні мали б підписати усі кандидати в народні депутати, незважаючи на те, до якої політичної сили вони належать. І це не пафосні слова, адже зараз ми чудово розуміємо, що в нас є два фронти – один на сході держави, а інший – культурний. На культурному фронті ми боремося за нашу історію та культуру. І ця війна є не менш важливою, бо всі ми добре знаємо, що впродовж цілих століть агресор хотів знищити саме нашу історію, а вже потім і нас самих», – сказав голова правління Західноукраїнської спілки музеїв Ігор Тимець.

Нагадаємо, що Володимира Квурта на виборах підтримали партія Європейська солідарність Петра Порошенка, УДАР Віталія Кличка, партія Громадянська позиція Анатолія Гриценка і партія Народний контроль Дмитра Добродомова. Також Квурта підтримали депутати Винниківської міськради.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Нардеп, медик та працівник «Макдональдсу». Хто хоче потрапити до Верховної Ради у 123 окрузі?
Вероніка РОЙ
Нардеп, медик та працівник «Макдональдсу». Хто хоче потрапити до Верховної Ради у 123 окрузі?

До дострокових парламентських виборів, які відбудуться 21 липня, залишилось менше тижня. А це означає, що передвиборча г...

Культура не виконує своєї місії, тому ми не можемо побудувати цілісної України, – Василь Вовкун
Соломія ГОЛОВІНА
Культура не виконує своєї місії, тому ми не можемо побудувати цілісної України, – Василь Вовкун

Театр – це життя. Ця фраза точно окреслює керівника Львівського національного академічного театру опери та балету ім. С....

Округ №122. «Політичний калейдоскоп» із 20 кандидатів
Соломія ГОЛОВІНА
Округ №122. «Політичний калейдоскоп» із 20 кандидатів

Серед округів Львівщини з найбільшою кількістю кандидатів у народні депутати – №122 (включає Жовківський та Яворівський ...

43 млн грн для малих міст на Львівщини. Уряд Гройсмана виділив додаткові кошти
Марія СЕРГІЙЧУК
43 млн грн для малих міст на Львівщини. Уряд Гройсмана виділив додаткові кошти

Три мільярди гривень. Саме стільки у 2019 році виділив Уряд Гройсмана на підтримку малих міст та райцентрів України з Де...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...