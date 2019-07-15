ОСТАННІ НОВИНИ

Доба на Донбасі: ворог 19 разів порушив «тишу»

Анастасія Мельник

|

У неділю, 14 липня, збройні формування Російської Федерації 19 разів порушили режим припинення вогню. З них 6 разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами зброї – мінометів калібру 120 та 82 мм. Про це йдеться у ранковому зведенні штабу ОСС.

 

 

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник 14 разів обстріляв позиції Об’єднаних сил:

  • двічі поблизу Широкиного – зі стрілецької зброї;
  • два рази поряд Новотроїцького – зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
  • неподалік Богданівки – з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
  • тричі околиці Красногорівки – з мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
  • в районі населеного пункту Мар’їнка – з міномету калібру 82 мм, ручного протитанкового гранатомету та стрілецької зброї;
  • три рази поблизу Водяного – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
  • поряд Лебединського – з ручного протитанкового гранатомету, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
  • неподалік Повлопіля – з великокаліберного кулемету та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні 5 разів:

  • поблизу Кримського – з міномету калібру 82 мм, озброєння БМП, ручного протитанкового гранатомету, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
  • поряд Зайцевого – з автоматичного гранатомету та стрілецької зброї;
  • два рази неподалік Новолуганського – з мінометів калібру 82 мм та автоматичних гранатометів;
  • в районі населеного пункту Попасна – з міномету калібру 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

У результаті ворожих обстрілів втрати з нашої сторони не зафіксовано. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.

За даними розвідки 14 липня двох окупантів поранено.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Округ №122. «Політичний калейдоскоп» із 20 кандидатів
Соломія ГОЛОВІНА
Округ №122. «Політичний калейдоскоп» із 20 кандидатів

Серед округів Львівщини з найбільшою кількістю кандидатів у народні депутати – №122 (включає Жовківський та Яворівський ...

43 млн грн для малих міст на Львівщини. Уряд Гройсмана виділив додаткові кошти
Марія СЕРГІЙЧУК
43 млн грн для малих міст на Львівщини. Уряд Гройсмана виділив додаткові кошти

Три мільярди гривень. Саме стільки у 2019 році виділив Уряд Гройсмана на підтримку малих міст та райцентрів України з Де...

Округ №121. За крісло нардепа змагаються місцеві бізнесмени
Анастасія МЕЛЬНИК
Округ №121. За крісло нардепа змагаються місцеві бізнесмени

Бізнесмени, учасники бойових дій, бувалі політики та популярний співак. Львівський портал продовжує розповідати про люде...

Нардеп, депутат, «кіборг», волонтер. Хто хоче потрапити у Раду від округу №120
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Нардеп, депутат, «кіборг», волонтер. Хто хоче потрапити у Раду від округу №120

Опубліковано список семи кандидатів, які претендують на крісло у Верховній Раді України по 120 окрузі. Тут свого депутат...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...