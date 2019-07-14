Двоє бійців поранено за добу на Донбасі

У суботу, 13 липня, збройні формування Російської Федерації 15 разів порушили режим припинення вогню. З них 4 рази – із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм. Про це йдеться у ранковому зведенні штабу ООС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник 10 разів обстріляв позиції Об’єднаних сил:

поблизу Широкиного – зі стрілецької зброї;

поряд Опитного – зі станкового протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету;

чотири рази неподалік Водяного – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

околиці Новотроїцького – з гранатометів різних систем та великокаліберного кулемету;

в районі населеного пункту Верхньоторецьке – зі станкового протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету;

поблизу Пісків – з міномету калібру 120 мм та станкового протитанкового гранатомету;

поряд Авдіївки – з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні 5 разів:

двічі поблизу Зайцевого – з мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів;

поряд Новоолександрівки – з мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберного кулемету;

два рази неподалік Новолуганського – з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та ручних протитанкових гранатометів.

В результаті ворожих обстрілів 2 військовослужбовця отримали поранення. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.

За даними розвідки 13 липня одного окупанта поранено.