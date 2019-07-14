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Двоє бійців поранено за добу на Донбасі

Анастасія Мельник

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У суботу, 13 липня, збройні формування Російської Федерації 15 разів порушили режим припинення вогню. З них 4 рази – із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм. Про це йдеться у ранковому зведенні штабу ООС.

 

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник 10 разів обстріляв позиції Об’єднаних сил:

  • поблизу Широкиного – зі стрілецької зброї;
  • поряд Опитного – зі станкового протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету;
  • чотири рази неподалік Водяного – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
  • околиці Новотроїцького – з гранатометів різних систем та великокаліберного кулемету;
  • в районі населеного пункту Верхньоторецьке – зі станкового протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету;
  • поблизу Пісків – з міномету калібру 120 мм та станкового протитанкового гранатомету;
  • поряд Авдіївки – з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні 5 разів:

  • двічі поблизу Зайцевого – з мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів;
  • поряд Новоолександрівки – з мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберного кулемету;
  • два рази неподалік Новолуганського – з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та ручних протитанкових гранатометів.

В результаті ворожих обстрілів 2 військовослужбовця отримали поранення. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.

За даними розвідки 13 липня одного окупанта поранено.

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