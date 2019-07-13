Опубліковано список італійських найманців та пособників терористів «ЛНР» та «ДНР»

Цензор.НЕТ опублікував список громадян Італії, які воювали в складі незаконних збройних формувань на боці «ДНР» та «ЛНР» або надавали їм пособництво.

1. Габріеле Каругате (Gabriele Carugati), позивний Архангел, з міста Кайрат, Італія. Ось його сторінка в Facebook . З жовтня 2014 року брав участь в бойових діях проти Збройних сил України (ЗСУ), в складі підрозділу Unité Continentale (батальйон «Привид» А. Мозгового). Також засвітився в 7-й роті 4-го мотострілецького батальйону «Армійського корпусу ЛНР». У березні 2015 року був нагороджений орденом «За військову доблесть»3 ступеня «МО ДНР». Зараз є одним з терористів батальйону «Схід». На тимчасово окуповану територію потрапив через Ростов-на-Дону.

До виїзду в Україну Габріеле працював охоронцем в торговому центрі, його мати – Silvana Marin, секретар офісу правої партії Lega Nord у м. Кайрат.

2. З міста Каракас, в’їхав на територію України через непідконтрольну частину кордону з Росією. Серія і номер паспорта: АА58381544. Воював у складі 7-ї роти 4-го мотострілецького батальйону «Армійського корпусу ЛНР». Номер телефону, який використовував на території України: +38 (095) 716-19-24.

3. Андреа Палмер (Andrea Palmeri), 40 років, житель міста Лукка, провінції Тоскана. Андреа футбольний ультрас і на батьківщині оголошений в розшук за вчинення кримінальних злочинів. З 2014 він воює в складі батальйону «Привид» А. Мозгового на окупованих територіях. Детальніше почитати про нього можна на його сторінці в Facebook . В Україні використав номер мобільного телефону +38 (095) 594-05-47.

4. Антоніо Катальдо (Antonio Cataldo), уродженець міста Нола. Відомі його паспортні дані: паспорт YA2750770, жив в місті Чизано ді Сан Доменіко. Антоніо ветеран Французького іноземного легіону. У 2009 він пройшов підготовку по здійсненню рейдів і супроводу ескортів в РФ і Казахстані. А вже в 2011 році в якості найманця воював в Лівії на боці повстанців, де був затриманий і доставлений у в’язницю м. Тріполі. Подальшу кар’єру продовжив терористом на Близькому Сході. З 2014 року до 2016 року воював на стороні «ЛНР» в складі 7-ї роти 4-го мотострілецького батальйону «Армійського корпусу ЛНР». В Україну потрапив через Ростов-на-Дону. Подальшу кар’єру продовжує на війні в Сирії, в складі армії Президента Сирії Башара Асада.

Це його сторінка в соцмережі. Під час перебування в Україні використав номер телефону +38 (095) 716-17-98.

5. Еді Буітре Онгаро (Edi Buitre O’ngaro), позивний Бозамбо. Він з села Гіссаго Портогруаро провінції Венеція. У 2015 році Еді вступив до підрозділу InteUnit батальйону «Привид» А. Мозгового, де і зараз воює проти ВС України. 28.02.2016 року Онгаро був одним з учасників так званої «Міжнародної конференції добровольців», організованої Олександром Бородаєм в Москві.

6. Луїджі Фрау (Luigi Frau), 47 років, уродженець міста Кальярі. Про нього можна почитати на його сторінці в соціальній мережі. З листопада 2014 року Луїджі один з терористів «ДНР». 15.05.2015 Фрау вилетів з аеропорту Фьюмічіно в Римі в Прагу. Звідти іншим рейсом в Ростов-на-Дону. На території України використовує італійський номер +39345923250.

8. Фацоло Альберто (Fazolo Alberto), уродженець м. Рома, відомий під позивним Немо, паспорт АА0278798. 07.07.2015 року за допомогою російської туристичної компанії ТОВ «Бюро подорожей» отримав одноразову візу в РФ №230381748. А далі незаконно проник на територію України і вступив до підрозділу InteUnit батальйону «Привид» А. Мозгового. Зараз Фацоло воює в рядах терористів проти ВСУ. Використовує номер мобільного телефону +393385805710.

9. Донеллі Альберто(Donelli Alberto). З 2015 року перебуває в рядах InteUnit батальйону «Привид» А. Мозгового. Терорист і зараз воює проти ВСУ.

10. Мауріціо Веццосі (Maurizio Vezzosi), 04.12.1989 р.н., Паспорт YA6743527. 13.05.2015 року Мауріціо незаконно проник на окуповану терористами НВФ територію України через пропускний пункт «Ізварине». В рядах Unite Continentale батальйону «Привид” А. Мозгового воює на боці терористів проти ВСУ.

11. Ранжелоні Вітторіо Нікола (Rangeloni Vittorio Nicola), народився 04.12.1991, паспорт YA0114576, житель м. Валсасіна. Добре володіє російською мовою, за фахом геодезист, закінчив інститут Bovaro в місті Лекко. Проник на територію України через пропускний пункт «Ізварине» 15.05.2015 року та вступив до складу підрозділу батальйону «Привид» А. Мозгового.

Продовжив свою кар’єру в «Міністерстві інформації ЛНР», військовим кореспондентом інформагентства «LNR Today». Перекладає на італійську мову військові бюлетені і «новини з фронту». Заявляє, що є бійцем інформаційної та пропагандистської війни, носить військову форму і зброю, пов’язаний з італійськими організаціями Speranza і Coordinamento solidare per il Donbass.

12. Вербітчі Володимир (Verbitchii Vladimir), народився 11.08.1993, позивний Парма, уродженець Республіки Молдови, бойовик батальйону «Русич» «Армійського корпусу ЛНР». За посиланням , можна подивитися інтерв’ю в якому Володимир каже, що є громадянином Італії. А так же вказує, що перед приїздом в Україну проходив спеціальну військову підготовку у військово-повітряних силах Італії. Зізнається, що воював в Іраку, Афганістані та Лівії.

13. Маркетті Джанчіо , 13.10.1974 р.н., Паспорт YA6743527. 13.05.2015 року через пропускний пункт «Ізварине» проник на територію України і вступив до складу підрозділу батальйону «Привид» А. Мозгового.

14. Сотгія Рікардо(Sotgia Riccardo), житель міста Сассарі. У 2015 році іноземець незаконно прибув окуповану територію України. Входить до складу батальйону «Схід», член так званого «Міністерства оборони ДНР».

15. Фрізарі Массімо Валериано (Frisari Massimo Valeriano), народився 09.01.1988 в місті Рим, паспорт YA7805325. Цей італійський терорист прибув на територію Луганської області в червні 2015. Складається в рядах НВФ «ЛНР».

16. Пьерті Маріо (Pierti Mario), з міста Брешія. Воює в рядах НВФ «ДНР», військова спеціальність – стрілок.

17. Д’аморе Денні (D’amore Denny), 25-30 років, житель міста Лімбьянте. Снайпер. Воює в рядах НВФ «ДНР».

18. Франческо Преціузо(Francesko Preziuso), 13.03.1985 р.н., Брав участь у збройному конфлікті на Сході України на стороні НВФ «ДНР-ЛНР».

19. Алессандро Бертоліні , можливо родом з провінції Венето.

Також є дані про участь в боях на боці терористів НВФ «ДНР» – «ЛНР» наступних громадян Італії:

1. Gabriele Zecchi

2. Rolando Dubini

3. Alberto Baschiera

4. Marco Ferrari

5. Paul Robert Spadoni

6. Antoine Tordella

7. Alissa Denegri

8. Massimiliano Carta (позивний Макс Папір)

9. Christian Serra

10. Adriano Bao

11. Luca D’Agostini

12. Fabio Martino

13. Alissa Denegri

14. Fulvio Rossetti

15. Albert Spigariol

16. Marco Cataldi

17. Matteo Volpe

18. Antoine Tordella

Список осіб, які надаю сприяння НВФ «ДНР-ЛНР»:

1. Франческо Сабуці (Francesco Sabuzi), сторінка в Facebook . У травні 2015 року, разом з іншими активістами, незаконно проник на територію м Алчевська (Луганська область) і брав участь в масових акціях, організованих терористами «ЛНР» 19 травня 2015 року.

2. Італійські журналісти Жіроффі Лоренцо (Giroffi Lorenzo) народжений 28.01.1986, Боско Альфредо (Bosco Alfredo) народження 24.06.1987, Сцересіні Андреа (Sceresini Andrea) народжений 31.01.1983 і Бьянкі Жіоржіо (Bianchi Giorgio) народжений 30.08.1973, в лютому 2015 незаконно проникли на територію Донецької області, де разом з терористами, збирали матеріали про ситуацію в регіоні. Ними були опубліковані кілька статей в італійських ЗМІ та мережі Інтернет, що підтримують НВФ «ДНР-ЛНР».

3. Буська Нікола (Busca Nicola), 06.01.1986 року народження, журналіст італійського видавництва La Stampa. Проводить агітацію в поддрежки «ДНР» і «ЛНР» в італійських ЗМІ.

У лютому 2015 року Буська, серед ряду інших журналістів, незаконно проник на окуповану терористами територію Донецької області і брав участь в «престурі», влаштованому терористами для іноземних ЗМІ.

4. Паоло Агрестіні Молацца (Paolo Agrestini Molazza). У травні 2015 роки завітав на окупований р. Алчевськ Луганської області для участі в масових заходах, організованих терористами «ЛНР».

5. Юхина Вероніка (Yukhina Veronika), громадянка РФ, проживає на території Італії, використовує номер телефону +393898978956 і Марія Олена Скандаліто (Maria Elena Scandalito), громадянка Італії. Обидві жінки підтримують зв’язки з терористами «ЛНР» і поширюють через Інтернет агітаційні матеріали на підтримку діяльності терористами на території України.

6. Марселло Берера (Marcello Berera) в 2015-2016 років був активістом і співорганізатором масових заходів на території Італії в підтримку терористів НВФ «ДНР-ЛНР».

7. П’єрпаоло Леонарді (Pierpaolo Leonardi), який народився 29.10.1954. Пьепаоло глава Центрального об’єднання профспілок Італії. Разом з главою Центрального об’єднання профспілок Італії в місті Піза Синцов делла Порта (Cinzia della Porta) в березні 2016 року незаконно проник на територію м. Луганська для участі в заходах, організованих терористами і «Федерацією профспілок ЛНР».

8. Кастанья Альдо (Castagna Aldo), використовує сторінку . Активно поширює в мережі Інтернет агітаційні матеріали на підтримку НВФ «ЛНР», бере участь в зборі матеріальної допомоги бійцям НВФ, контактує з терористами батальйону «Привид» А. Мозгового та проросійськими активістами на території Італії.

9.Марко Шуттіні (Marco Sciuttini) активно підтримує НВФ «ЛНР». У травні 2015 року незаконно відвідав м. Алчевськ Луганської області. Брав участь в «Міжнародному антифашистському форумі», організованому керівництвом батальйону «Привид» А. Мозгового.

10. Андреа Марія Віллотті (Andrea Maria Villoti), народився 03.03.1968, економіст, в травні 2015 року незаконно перебував території Донецької області, брав участь в антиукраїнському форумі.

Є інформація про створення в складі батальйону «Привид» А. Мозгового «Добровольчого комуністичного загону»і InterUnit, в яких служить ряд терористів з числа громадян Італії.

Крім того, зафіксовані факти підтримки цих НВФ такими італійськими недержавними організаціями:

1. Patria Socialista

2. Comitato Solidarieta Donbass Veneto Or. (одним з керівників структури є соратник керівника батальйону «Привид»Доброго – Massimo Pin)

3. Організація «Міленіум»

4. Speranza

5. Coordinamento solidare per il Donbass

6. Carovana Antifascista

7. Вanda Bassotti

8. Internacionalistas 36 II

9. Brigada Ruben Ruiz Ibarruri

10. Comité de Solidaridad con la Ucrania Antifascista

11. Comitato per il Donbass Antinazista

Активісти цих організацій фінансовими та іншими матеріальними вкладеннями надають допомогу терористам НВФ, організовували перекидання найманців для поповнення складу воєнізованих формувань. Ними ж проводяться масові заходи в Італії на підтримку діяльності терористів «ДНР» – «ЛНР» і агітація для офіційного визнання цих структур органами державної влади Італії.

Крім того, представники місцевих органів влади, самоврядування та політичних партій Італії висловлюють і надають активну підтримку російської окупації АР Крим та діяльності «ДНР» – «ЛНР».

Протягом 2014-2016 років, з порушенням законодавства України про порядок в’їзду на тимчасово окуповану територію, відбувся ряд візитів італійських делегацій в Автономну республіку Крим та окремі райони Луганської та Донецької області з числа політичних партій:

«Ліга Півночі» (Lega Nord):

Маттео Сальвини (Matteo Salvini), 09.03.1973 р.н.;

(Matteo Salvini), 09.03.1973 р.н.; Гуалтіеро Мацці (Gualtiero Mazzi), 17.07.1996 р.н., уродженець м Верона, Італія, заступник президента провінції Верона, адвокат, керівник регіонального відділення партії в м Верона;

(Gualtiero Mazzi), 17.07.1996 р.н., уродженець м Верона, Італія, заступник президента провінції Верона, адвокат, керівник регіонального відділення партії в м Верона; Коменчіні Віто (Comencini Vito), 11.10.1987 р.н., уродженець м. Буссоленго, радник мера м. Верона, національний координатор «Руху молодих паданцев».

«Нова Сила»(Forza Nuova):



Джузеппе Раффа (Giuseppe Raffa), 03.08.1959 р.н. – «Італія вперед»;

(Giuseppe Raffa), 03.08.1959 р.н. – «Італія вперед»; Фабріціо Берто (Fabrizio Berto), 23.02.1967 р.н.;

(Fabrizio Berto), 23.02.1967 р.н.; Лучіо Малан (Lucio Malan), 30.07.1960 р.н.;

(Lucio Malan), 30.07.1960 р.н.; Алессандро Мусоліні (Alessandro Musolino), 09.04.1974 р.н.;

(Alessandro Musolino), 09.04.1974 р.н.; Алессандро Бертольди (Alessandro Bertoldi), 09.12.1994 р.н.

З числа громадських організацій і органів самоврядування: