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Доба на Донбасі: двоє захисників поранено

Анастасія Мельник

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У п’ятницю, 12 липня, збройні формування Російської Федерації 24 рази порушили режим припинення вогню. З них 13 разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм. Про це йдеться у ранковому зведенні штабу ООС.

 

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник 15 разів обстріляв позиції Об’єднаних сил:

  • двічі поблизу Лебединського – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
  • два рази поряд Новотроїцького – з мінометів калібру 82 мм та стрілецької зброї;
  • п’ять разів неподалік Водяного – з мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем, озброєння БМП та стрілецької зброї;
  • околиці Павлопіля – з міномету калібру 120 мм;
  • в районі населеного пункту Березове – з міномету калібру 120 мм;
  • поблизу Авдіївки – з великокаліберного кулемету;
  • поряд Пісків – з міномету калібру 82 мм;
  • неподалік Мар’їнки – з міномету калібру 82 мм;
  • околиці Новомихайлівки – зі станкового протитанкового гранатомету.

У районі відповідальності оперативно-тактичного «Північ» позиції наших захисників були обстріляні 9 разів:

  • поблизу Зайцевого – з протитанкового ракетного комплексу;
  • поряд Травневого – з озброєння БМП та великокаліберного кулемету;
  • тричі неподалік Новолуганського – з мінометів калібру 120 та ручних протитанкових гранатометів;
  • поблизу Новоолександрівки – з міномету калібру 82 мм;
  • в районі населеного пункту Попасна – з артилерійської системи калібру 122 мм, міномету калібру 120 мм та гранатометів різних систем;
  • околиці Золотого-4 – з міномету калібру 120 мм, гранатометів різних систем та великокаліберного кулемету;
  • поблизу Світлодарська – з міномету калібру 120 мм та станкового протитанкового гранатомету.

В результаті ворожих обстрілів 1 військовослужбовець отримав поранення та 1 – бойове травмування. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.

За даними розвідки 12 липня одного окупанта знищено та троє поранено.

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