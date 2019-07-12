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В окупованому Криму вбивають татар

Андрій Котенський

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Знайдено вбитим зниклого 10 липня кримського татарина Фахрі Мустафаєва. Про це повідомляє у Facebook журналіст Шевкет Наматуллаєв.

 

«Зниклого вчора Фахрі Мустафаєва знайшли мертвим. Вбили і закопали в Бахчисарайському районі в селі Ароматноє», – розповідає він.

З розповідей рідних Наматуллаєв дізнався, що в середу вранці, приблизно о 9:00, після розмови телефоном Фахрі зібрався і поїхав. Сказав, що у справах до Сімферополя. Однак через півгодини з ним уже не було зв’язку.

За словами журналіста, Фахрі Мустафаєву було 38 років. Без батька лишилися троє малолітніх дітей.

Убитий був сином делегата К’урултая кримськотатарського народу і члена Бахчисарайського регіонального меджлісу Мустафи Мустафаєва.

УП

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