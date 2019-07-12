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У Нацраді не бачать зв’язку «112», NewsOne і ZIK з Медведчуком

Андрій Котенський

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Юристи телеканалів «112 Україна», NewsOne і ZIK унеможливлюють встановлення зв’язку мовників із Російською Федерацією та кумом Путіна Віктором Медведчуком. Про це заявила заступник голови Нацради з питань телебачення і радіомовлення Уляна Фещук із трибуни парламенту в четвер, повідомляє Укрінформ.

 

«На жаль, там (у медіахолдингах – ред.) працюють дуже фахові юристи, які унеможливлюють встановлення будь-якого зв’язку із Російською Федерацією, принаймні на рівні тих документів, які наявні в Національній раді. Тобто фактично неможливо довести, що РФ має якийсь вплив на ці телеканали. З цього приводу ми листувалися з СБУ, але поки нам не надані документи, які підтверджували б такий вплив», – пояснила Фещук.

Водночас, відповідаючи на запитання депутатів, вона підкреслила, що також неможливо довести зв’язок цих телеканалів з одним із представником «Опозиційної платформи – За життя» Віктором Медведчуком, оскільки ці медіа «скуплені насправді підставною особою».

«Разом із Антимонопольним комітетом ми розпочали спільні дії, обмінюємося документами щодо того, щоб встановити зв’язок між бенефіціарними власниками “112 Україна”, NewsOne і ZIK. Тобто ці дії розпочалися після того, як стало відомо, що пан Козак придбав ZIK», – повідомила представник Нацради.

Окрім того, на запитання голови комітету з питань культури і духовності Миколи Княжицького, Фещук уточнила, що Нацрада не уповноважена перевіряти телеканали щодо джерел їх фінансування.

«Щодо статті 19 закону “Про телебачення і радіомовлення”, то ми не перевіряємо телерадіоорганізації в такий спосіб, тому що є дуже багато важелів приховування джерел фінансування, в тому числі – договори на отримання реклами та спонсорство», – зазначила заступник голови медіарегулятора.

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