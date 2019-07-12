Сьогодні – День святих апостолів Петра і Павла

Сьогодні християни східного обряду відзначають День святих первоверховних апостолів Петра і Павла. Водночас сьогодні закінчується Петрівка – піст, що тривав упродовж кількох тижнів.

Петро і Павло, згідно з Євангелієм, були учнями Ісуса Христа. За переказами, апостол Петро був старшим братом апостола Андрія, і до зустрічі з Христом мав ім’я Симон. Апостольське ім’я Петро – з грецької «камінь» або «скеля» – дав йому Ісус Христос, коли покликав йти за собою як учня і послідовника. Разом з тим Ісус Христос наділив свого учня здатністю зцілювати людей і бути захисником рибалок. Петро першим з усіх апостолів повірив у божественне призначення Ісуса Христа і був особливо відданий Йому. Саме Петро був першим з апостолів, кому Христос з’явився після свого воскресіння.

Доля апостола Павла теж була не простою. Спочатку, як відомо з Євангелія, він носив єврейське ім’я Савл і тільки після хрещення одержав ім’я Павло. За походженням він належав до фарисеїв, які відзначалися особливою відданістю ретельному виконанню усіх релігійних обрядів та звичаїв, що були заповідані предками. Попервах проповідь Христових апостолів викликала його гаряче обурення, і Савл став одним з їхніх гонителів. Він отримав від юдейських первосвящеників повноваження вирушити у Дамаск для винищення у цьому місті всіх послідовників християнського вчення, проте, на шляху до Дамаску, був навернений до Христової віри Самим Господом. Після цього Савл хрестився і став ревним і, вочевидь, найактивнішим проповідником та будівничим Христової Церкви, а також видатним теологом і апологетом християнства.

Християнські Церкви східного обряду вшановують пам’ять святих верховних апостолів Петра і Павла 12 липня.

Як відомо, храмовий празник Святих Верховних Апостолів Петра і Павла святкують відразу три львівські храми.

УГКЦ

Гарнізонний храм святих апостолів Петра і Павла (вул. Театральна, 11):

11.00 — Соборна Літургія. Богослужіння очолить єпископ-помічник Стрийської єпархії УГКЦ Преосвященний Владика Богдан (Манишин)

21.00 — благодійний концерт у Гарнізонному храмі квінтету P&P Quintetа. На благодійному концерті проводитиметься збір коштів на реставрацію унікальних фресок храму роботи Франчиска Екштайна. Вхід вільний. Прозвучать композиції Ola Gjeilo, Eric Whitacre, Komitas, Francis Poulenc, Gregorio Allegri, Ave Maria Guilo Caccini в аранжуванні квінтету та скрипки. Родзинка концерту — твори сучасногонорвезького композитора Ola Gjeilo з циклу «Winter Songs». Партію фортепіано виконає Olha Smolnytska.

ПЦУ

Храм святих апостолів Петра і Павла (вул. Личаківська, 82а):

10.00 — Водосвяття

11.00 — Божественна Літургія

Напередодні празника, у четвер, о 18:00 буде Всенічна

Храм святих апостолів Петра і Павла (вул. Пулюя, 4):

11.00 — Акафіст

12.00 — Божественна Літургія

Після Літургії відбудеться Мале освячення води, окроплення свяченою водою та Хресний хід навколо храму.