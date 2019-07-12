Парубій закрив останнє пленарне засідання Верховної Ради VIII скликання

Сьогодні, 12 липня, спікер Верховної Ради Андрій Парубій урочисто закрив десяту сесію парламенту, передає Українська правда.

Зазначається, що парламент почав роботу з запізненням, через малу кількість зареєстрованих депутатів. Спочатку у Раді зареєструвалося 203 нардепи.

Під загальний сміх присутніх Андрій Парубій оголосив: «Давайте, колеги, доб’ємо до 226-ти. Запросіть усіх у зал».

Після цього зареєструвалося 217 парламентарів і вже з третьої спроби у сесійній залі зареєструвалися 229 нардепів.

Розпочали роботу з години запитань до уряду. Проте представників Кабінету міністрів теж було небагато. Опісля оголосивши запити нардепів, у Раді оголосили про завершення сесії. На той момент у сесійній залі було всього кілька десятків депутатів.

З завершальною промовою виступив спікер, який заявив, що за ці роки парламентарі показали велику результативність.

За його словами, за цей час було проведено 580 пленарних засідань, ухвалено 2 734 законодавчі акти, 977 законів та кодексів у цілому.