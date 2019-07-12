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«Нафтогаз» знизить ціну на газ для населення на 10%

Андрій Котенський

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За словами представника президента у Кабінеті міністрів Андрія Геруса, за останні місяці відбулося зниження ціни на газ і є передумови для подальшого здешевлення вже в липні на 10%, а сумарне зменшення ціни газу за травень – липень становитиме близько 21%. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

 

Присутній на зустрічі керівник інтегрованого газового бізнесу НАК «Нафтогаз України» Андрій Фаворов повідомив, що нині на європейському газовому ринку збільшився обсяг газу за рахунок пропозиції російського та американського скрапленого палива, що сприяє зниженню оптових цін.

І, відповідно, Україна збільшила закупівлю цього енергоресурсу, який закачує у підземні сховища, – вже є 14,2 млрд куб м, а на початок опалювального сезону планується вийти на 19-20 млрд куб. м.

«У липні ми знизимо ціну для населення на 10,4%», – повідомив він і підписав відповідне розпорядження.

Фаворов також зауважив, що зниження ціни не суперечить умовам співпраці з Міжнародним валютним фондом, оскільки є реакцією на ситуацію на газовому ринку.

Економічна правда

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