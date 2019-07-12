Хлопець із синдромом Дауна вперше в Україні здобув вищу освіту

Лучанин Богдан Кравчук став першим українцем із синдромом Дауна, який здобув вищу освіту. Він отримав диплом бакалавара історії. Про це у Facebook повідомляє працівниця Українського інституту національної пам’яті Леся Бондарук.

«Сьогодні лучанин Богдан Кравчук отримав диплом бакалавра історії!!! Він перший в Україні хлопець з Синдромом Дауна, який здобув вищу освіту!», – написала вона.

За словами Лесі Бондарук, вона та мама Богдана Кравчука 5 років тому боролися за його право на вищу освіту

«Виявилося, що радянську норму з 70-х років про заборону на вищу освіту людям з особливими потребами можна побороти сучасними підходами до освіти. Велике дякую міністру освіти Сергію Квіту та його заступнику Павлу Полянському , які зрозуміли і підтримали право особливих дітей на вищу освіту. Усі ці 5 років Богдан сумлінно вчився і часто був набагато успішнішим за звичайних студентів. Вони могли прогуляти, недовчити… А Богдан так любить історію, що він не міг бути іншим і не міг підвести високу довіру до його можливостей. У його успіхах велика допомога мами – Євгенії Кінах, яка була незмінним асистентом свого любимого студента», – зазначила вона.

Також Бондарук додала, що приклад Богдана Кравчука – це промінь надії багатьом батькам особливих дітей. Бо відтепер вони знають, що якщо вірити у своїх дітей і розвивати їхні можливості, то мрії збуваються.