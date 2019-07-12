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43 млн грн для малих міст на Львівщини. Уряд Гройсмана виділив додаткові кошти

Марія СЕРГІЙЧУК

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Три мільярди гривень. Саме стільки у 2019 році виділив Уряд Гройсмана на підтримку малих міст та райцентрів України з Державного фонду регіонального розвитку. Кожна область отримає додаткові десятки мільйонів гривень на важливі соціальні та інфраструктурні об’єкти. Львівщині перепало чимало 43,3 млн.

Так фінансування від Уряду отримає Городоцька центральна районна лікарня – майже 9 млн на добудову терапевтичного корпусу на 50 ліжок; 7 млн грн виділили на відновлення басейну Буської ДЮСШ; спорткомплекс при педагогічному коледжі імені М. Шашкевича зведуть у Бродах (9,5 млн); реконструюють дві школи – Мостиську ЗОШ №1 І-ІІІ ступенів (6,88 млн) і Старосамбірську ЗОШ №1 І-ІІІ ступенів ім. Б. Сольчаника (2 млн); фінансування отримали два об’єкти в Золочеві – 1 млн грн на реконструкцію площі Вічевої і 1,5 млн на будівлі головного та терапевтичо-інфекційного відділення районної лікарні; термомодернізація будівлі Фізкультурно-оздоровчого комплексу «Старт» у Новояворівську, Яворівського району, обійдеться в 6,57 млн грн. А найближчим часом міста нашої області отримають фінансування і інших соціально-важливих проектів.

Більше того – з початку 2020 року усі малі міста матимуть повноваження та ресурси, які є зараз у великих міст та об’єднаних громад. Це вкрай необхідно, заявив прем’єр-міністр і лідер «Української стратегії Гройсмана» Володимир Гройсман: «Це дасть їм можливість до процесу остаточного об’єднання почати вирішувати проблеми людей, почати будувати дороги, почати ремонтувати садочки і школи». Крім того, з 2020 року розпочнеться окрема урядова програма фінансування місцевих доріг, так званих «тешок», на 10 млрд грн.

Відтак громадам залишається сподіватися, що такі програми не згортатимуть. Бо хтозна, чи новий Кабінет Міністрів підтримуватиме реформу децентралізації так потужно, як Уряд Гройсмана. Іншими словами, все залежить від результатів виборів 21 липня.

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43 млн грн для малих міст на Львівщини. Уряд Гройсмана виділив додаткові кошти
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43 млн грн для малих міст на Львівщини. Уряд Гройсмана виділив додаткові кошти

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