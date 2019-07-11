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З 1 вересня учні молодших класів отримають світловідбивні жилети

Вероніка Рой

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З 1 вересня в Україні для дітей 1-4 класів буде введено правило носити в темну пору доби спеціальні світловідбивні жилети, аби бути помітними для водіїв і учасників дорожнього руху. Про це повідомляє пресслужба Кабміну.

 

Як повідомляється, це рішення було ухвалено навесні – під час проведення всеукраїнської Координаційної наради з питань безпеки дорожнього руху. І під час засідання питання безпеки дітей, як учасників дорожнього руху, було одним з головних. Зразок спеціального одягу для дітей вже підготовлено.

Жилети будуть індивідуальними і безкоштовними. «Це ще одна наша ініціатива для дітей», – сказав Володимир Гройсман.

Фото: Facebook-сторінка Володимира Гройсмана

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