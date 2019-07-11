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В українських судах планують облаштувати кімнати «маленький свідок»

Вероніка Рой

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Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України планує адаптувати будівлі і приміщення судів до потреб відвідувачів з маленькими дітьми. Планується облаштувати дитячу ігрову зону (baby room), а також – окрему кімнату «маленький свідок» для неповнолітніх учасників судового процесу, яким іноді необхідно надавати свідчення у ході судового засідання. Про це повідомив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе, передає пресслужба Кабміну.

 

За його словами, сьогодні у чинних застарілих нормах щодо проектування судів відсутні будь-які вимоги для влаштування зручностей чи окремого простору для відвідувачів з маленькими дітьми.

«У чинному ДБН не враховуються випадки, коли учасниками судового процесу можуть бути діти і вони мають надавати свідчення. А для якості і ефективності цих свідчень, звичайно, дитині потрібна сприятлива і дружелюбна атмосфера, правильне налаштування. Щоб вона не відчувала себе боязно чи погано. Тому зараз, оновлюючи ці норми, одна з пропозицій – обов’язково передбачати окрему дитячу ігрову зону у публічному просторі судів – baby room – та окреме приміщення для надання свідчень неповнолітніми свідками», – зазначив Лев Парцхаладзе.

Наразі фахівцями та експертами аналізується існуючий закордонний досвід у тому, якими повинні бути ці приміщення, їх розміри, вимоги до облаштування та обладнання.

Найголовніше завдання цих кімнат – насамперед уникнення психологічних травм у дітей у ході судових справ. Тому вони проектуються максимально комфортними, простими і зовсім не нагадують судову установу.

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