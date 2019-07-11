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В Україні не існує законних онлайн-аптек, - Супрун

Вероніка Рой

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В Україні, за законом, продавати лікарські засоби можна лише в аптеках, а не дистанційно або онлайн. Не варто також замовляти ліки поштою. Про це в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун повідомила на своїй сторінці у Facebook.

 

За її словами, останнім часом в інтернеті шириться реклама «диво-препарату» проти гіпертонії та серцево-судинних захворювань. В описі вказують, що його начебто рекомендує МОЗ України.

«Зловмисники обіцяли за доволі малі гроші препарат, що нормалізує тиск, відновлює судини і захищає від інфаркту та інсульту. Низьку ціну ліків вони пояснювали тим, що 93% вартості компенсується з коштів платників податків. Але все це неправда. Крім того, зловмисники продають цей препарат незаконно, адже він не має державної реєстрації», – зазначила в.о. міністра охорони здоров’я.

Супрун повідомила, що викрити злочинців у цій ситуації можна за допомогою кількох простих джерел:

В Україні можна продавати лише ті ліки, які пройшли спеціальну перевірку та мають державну реєстрацію. У рамках урядової програми «Доступні ліки» пацієнти з астмою, серцево-судинним захворюваннями та цукровим діабетом можуть отримати препарати безоплатно або з невеликою доплатою. Ліки видають за рецептом сімейного лікаря в аптеці, яка підписала угоду з Національною службою здоров’я України. Сьогодні це вже електронний рецепт.

«Особливо цинічно, що жертвами шахрайства потенційно є пенсіонери та люди похилого віку. Зловмисники не гребують наживатися на них. Це відбувається в той же час, діє урядова програма «Доступні ліки», що захищає таких пацієнтів. Вартість цих ліків покривається за кошти платників податків», – додала Уляна Супрун.

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