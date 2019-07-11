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Шторм у Греції: є загиблі і багато поранених туристів

Андрій Котенський

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Шість туристів загинули і кілька десятків отримали поранення внаслідок раптового шторму, що налетів на північ Греції увечері в середу, передає BBC

Штормовий вітер, сильні зливи та сильний град накрили півострів Халкідіки поблизу міста Салоніки.

Подружжя з Чехії загинуло після того, як сильний вітер перекинув їхній будинок-автопричеп. Серед загиблих також є по двоє румунів та росіян.

Грецьке видання Ekathimerini повідомляє про понад сотню постраждалих, в деяких з них виявили переломи кінцівок.

У регіоні оголошено надзвичайну ситуацію. Хараламбос Стеріадіс, керівник служби цивільного захисту на півночі Греції, назвав те, що трапилося «безпрецедентним явищем».

Шторм стався після періоду дуже спекотної погоди в Греції з температурами, які зростали до 37 градусів Цельсія протягом останніх двох днів.

На зображеннях та відео, опубліковані у соціальних мережах, можна побачити повалені дерева, перекинуті автомобілі і пошкоджені будівлі.

«Це перший раз у моїй 25-річній кар’єрі, коли я пережив щось подібне. Це було вкрай раптово», – зазначив директор медичного центру Неа Муданія, який надавав допомогу багатьом пораненим Атансіос Калцас.

Свідок, процитований телеканалом ERT, повідомив, що раптовий шторм тривав лише близько 20 хвилин.

Румунська жінка та її дитина загинули, коли дах ресторану обвалився у містечку Неа Плагія, кажуть чиновники, тоді як російський чоловік і його син загинули внаслідок падіння дерева біля свого готелю на морському курорті Потідея.

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