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На Львівщині через масові отруєння розпочали перевіряти кафе та ресторани

Андрій Котенський

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У зв’язку з великою кількістю постраждалих розпочалися перевірки закладів громадського харчування з великою кількістю відвідувачів. Про це повідомляє ГУ Держпродспоживслужби у Львівській області, пише Дивись.Інфо.

 

За I півріччя поточного року зареєстровано 8 спалахів ГКІ. Всього постраждало 152 особи, з них 51 дитина. За аналогічний період 2018 року було зафіксовано 11 спалахів, внаслідок яких постраждало 73 особи, з них 44 дитини.

«У зв’язку з великою кількістю постраждалих в результаті 2 спалахів – 104 особи, з них 21 дитина, під час проведення банкетів зі значною кількістю людей у ресторані «Червона Рута» в м. Львові та кафе-барі «Озон» в м. Кам’янка-Бузька прийняті розпорядження голів районних адміністрацій м. Львова та голови Кам’янка-Бузької райдержадміністрації про проведення позапланових комісійних обстежень закладів громадського харчування з великою кількістю посадкових місць. Станом на 5 червня комісійні обстеження розпочаті», – йдеться у повідомленні.

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