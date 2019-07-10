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У Львові відбудеться хода, присвячена масовому знищенню євреїв

Анастасія Мельник

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Наступної п’ятниці, 19 липня, у Львові відбудеться «Хода пам’яті та життя». Хода має на меті пригадати події 1941−1945 років, зокрема масове знищення євреїв, а також закликає до примирення. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради.

 

Захід організовує спільнота «Живий вогонь», яка діє при римо-католицькій парафії Св. Антонія у Львові, спільно з Центром незалежних харизматичних християнських церков України, за участю гостей з Німеччини, Австрії, Польщі та Ізраїлю.

«Ми прагнемо пригадати минуле і дати можливість говорити тим, які пережили Голокост, а делегація з Німеччини має намір покаятися перед євреями, українцями та представниками інших народів, які мешкають в Україні, за зло, заподіяне нацистами під час Другої світової війни. Також метою є зняти покривало мовчання про події 1941−45 років та про масове знищення євреїв під час Другої світової війни. А також — примирення між нащадками нацистів і нащадками жертв Голокосту, виступ проти антисемітизму та на підтримку Ізраїлю», — розповіли організатори.

Маршрут: хода вирушить о 17 годині від залізничної станції Клепарів (вул. Шевченка, 158) та пройде біля муру колишнього Янівського табору (тепер Личаківська виправна колонія № 30), і о 17:40 прибуде до урочища Піски. Там заплановано зустріч учасників ходи з представниками єврейської спільноти Львова, України та Ізраїлю. Подія завершиться о 19:00 години.

В ході візьме участь єпископ-помічник Львівської Архідієцезії римо-католицької церкви в Україні Едуард Кава OFMConv, та старший єпископ Об’єднання незалежних харизматичних християнських церков України (Повного Євангелія) Анатолій Гаврилюк.

Довідка.

Залізнична станція Клепарів була останнім етапом шляху багатьох євреїв Львова до смерті. Звідти з березня 1942 і до початку 1943 рр. гітлерівці відправили в газові камери Белжця десятки тисяч євреїв. По цій дорозі також пройшло більше півмільйона галицьких євреїв, відправлених на знищення.

Янівський табір — табір примусової праці Lemberg (Zwangsarbeitslager-Lemberg, ZAL-L), розташований на околиці міста, безпосередньо пов’язаний з львівським ґетто, звідки євреїв відправляли на примусові роботи або ж безпосередньо на смерть. Табір був ключовою частиною механізму терору в окупованому Львові.

Урочище Піски — місце масових розстрілів єврейського населення Львова у роки нацистської окупації, що розташовувалося неподалік Янівського табору. У Пісках здійснювали масові розстріли практично увесь час, ще з початку існування табору. Відтак, ці місця також стали називати «Долиною смерті».

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