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Львів’ян кличуть на нічну екскурсію та показ фільму у музей «Територія Терору»

Анастасія Мельник

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У суботу, 13 липня, о 10 годині вечора у межах проведення Фестивалю «Ніч у Львові» у Меморіальному музеї тоталітарних режимів «Територія Терору» (просп. В’ячеслава Чорновола, 45 Г) відбудеться показ фільму «Де-фак-то» та дискусія «Від ритуалу до постритуалу: вшанування подій Другої світової війни у просторах Львова».

 

«Де-фак-то» — документальний фільм про поводження з історією та її переосмислення у суспільстві «пост-факту». У формі календаря фільм показує низку різних політичних, соціальних та етнічних груп Львова, які відзначають і вшановують різні події Другої світової війни. Наголос зроблено на формальній мові та перформативності цих щорічних ритуалів. Незважаючи на всю серйозність історичних подій, які вшановуються, накладання різних смислових шарів іноді веде до ненавмисних комічних ефектів. Фільм знятий у Львові у 2016−2017 рр. і є результатом співпраці між мисткинею Єкатериною Шапіро-Обермаєр та історикинею Александрою Вахтер (Відень) (спільний проект «Львів. Музей війни»).

Тривалість фільму: 32 хв.

«Фокусом нашої дискусії „Від ритуалу до постритуалу: вшанування подій Другої світової війни у просторах Львова“ стане процес зміни ритуалів комеморації об’єктів радянської спадщини у публічних просторах Львова. Пропонуємо подискутувати з істориками, музейниками, мистецтвознавцями та усіма зацікавленими після перегляду фільму „Де-фак-то“», — зазначили організатори.

Також о 9 годині вечора відбудеться вечірня екскурсія музейним комплексом. Вхід вільний.

З детальної програмою «Ніч у Львові» ви можете ознайомитися за посиланням.

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