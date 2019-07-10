«АТБ» у західних областях: розпочав роботу перший сучасний дискаунтер на Закарпатті

Найбільша за багатьма показниками національна торговельна мережа «АТБ» продовжує освоювати нові регіони України. Компанія приділяє значну увагу розширенню присутності в західних і південних областях, створюючи чималу кількість нових робочих місць. Місцеве населення отримує стабільну роботу, гідну зарплату, може впевнено планувати майбутнє. Сьогодні у компанії працює понад 50 тисяч українців. Разом з тим суттєво наповнюються й місцеві бюджети (ці кошти йдуть на виплату пенсій, стипендій, ремонт доріг тощо).

28 червня – до Дня Конституції України – було урочисто відкрито перший сучасний та комфортний дискаунтер корпорації «АТБ» у Закарпатській області. Він працює в Ужгороді на вул. Капушанській, 175а. Цей супермаркет, обладнаний за новою концепцією енергоефективності та зручності, став дванадцятим у переліку торговельних представництв, які з’явилися з початку року в західному регіоні. Зараз у 260 населених пунктах двадцяти трьох областей України цілодобово працюють 1019 дискаунтерів.

«Історія нашої мережі налічує більше ніж двадцять років. Ми стали першими представниками української торгівлі, що зробили якісний стрибок уперед, замінивши торговельну радянську спадщину унікальним сучасним форматом, гідним європейського рівня», – розповідає заступниця генерального директора ТОВ «АТБ-Маркет» Наталія Шаповалова.

Минулого року створено 80 нових супермаркетів, у тому числі 34 магазини в західних областях. Також провели капітальну реконструкцію понад сорока магазинів. З початку поточного року вже відкрито 29 нових дискаунтерів мережі «АТБ» європейського зразка. Високі темпи розвитку торговельної мережі компанія демонструє вже понад п’ять років.

«АТБ» вважають лідером вітчизняного ринку ритейлу та драйвером галузі роздрібної торгівлі. Поява першого надсучасного супермаркету «АТБ» на Закарпатті є чималим досягненням навіть для такої потужної корпорації. Це означає, що мапа присутності супермаркетів мережі доповнена ще одним регіоном. Місцеве населення отримало можливість купувати гарантовано якісні товари і свіжі продукти за мінімальними цінами. Зараз асортимент цих магазинів становить більш ніж три з половиною тисячі найменувань. Понад 900 із них представлені товарами власних торгових марок і власним імпортом «АТБ». Ціни на цю ексклюзивну продукцію значно нижчі за ціни на аналогічні товари на ринку. Крім того, у супермаркетах мережі «АТБ» вартість товарів і продуктів харчування на 10–15% нижча за середньоринкову. Якщо ж користуватися акційними пропозиціями, то економія може сягнути навіть 40 відсотків.

Важливо, що доступність цін не позначається на якості продукції. Вже кілька років поспіль супермаркети «АТБ» проходять сертифікацію на відповідність вимогам загальновизнаного стандарту ISO 22000:2005. Він ґрунтується на ретельному контролі безпеки продуктів харчування на всіх етапах: отримання сировини, виробництво, транспортування, зберігання. «Для нас величезне значення має висока якість продукції та гарне обслуговування. Не менше уваги ми приділяємо комфорту покупців, намагаючись забезпечити зручне для них розташування магазинів», – розповідає директор служби управління регіонами ТОВ «АТБ-Маркет» Оксана Молодцевата.

Весь асортимент на полицях численних магазинів «АТБ» відповідає найвищим міжнародним стандартам якості. У цьому вже мали змогу переконатися мільйони постійних клієнтів, які щодня купують продукти в магазинах «АТБ», у тому числі й у нашому місті Лева.

Товарообіг мережі «АТБ» у 2018 році становив 103,9 мільярда гривень, що на 30% більше за показники попереднього. Цікаво, що компанія «АТБ-Маркет» – єдиний представник галузі роздрібної торгівлі, який минулого року увійшов до рейтингу найбільших платників податків України. Аналогічна тенденція спостерігається й цього року. Протягом лише І кварталу 2019 року товарообіг вже перевищив 28 мільярдів гривень.

Для компанії головне, що кожного дня залишаються задоволеними якісними товарами та мінімальними цінами на них понад три з половиною мільйони постійних клієнтів дискаунтерів «АТБ». Їхня кількість повсякчас зростає. Динамічний розвиток мережі, розроблений на основі довгострокової стратегії компанії, яка орієнтована на впровадження інноваційних рішень та європейських технологій, не зупиняється ні на мить.

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