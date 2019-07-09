Троє львівських тенісистів продовжують боротьбу в основній сітці на міжнародному турнірі ITF Lion Cup

У Львові на відкритих кортах ФСТ «Динамо», що на вул. Яневій, 10, триває престижний міжнародний тенісний турнір третьої категорії зі світовими рейтинговими очками ITF Lion Cup. За головні призи змагань ведуть боротьбу тенісисти до 18 років з 20 країн світу. Про це повідомляють організатори змагань.

Як повідомляється, до основної сітки турніру пробилися четверо львів’ян, щоправда один з них, а саме Святослав Ільницький, вибув у першому колі турніру.

«Святослав у напруженій боротьбі у трьох сетах поступився болгарину Івана Пєнєву – 6:4, 2:6, 6:4. Ще один львів’янин – Нестор Лопушинський до основної сітки змагань пробився з кваліфікації, де зумів здобути дві перемоги. У першому колі основної сітки Нестор зіграє з бельгійцем Александром Хоогмартенсом. Останній на турнірі є п’ятим сіяним. Львів’яни Яків Сергієнко, Данило Шевчук, Лев Шолош та Тарас Івасишин не змогли пройти кваліфікацію», – йдеться у повідомленні організаторів.

В одиночних змаганнях дівчат до другого кола вийшла Анна Гінка. Львів’янка у першому колі змагань перемогла росіянку Христину Кудрявцеву – 3:6: 6:1, 6:3. У другому колі змагань Гінка зіграє з першою сіяною білорускою Яною Колодинською. Львів’янка Анна Мартем’янова у першому колі турніру зіграє з киянкою Марією Долженко. Львів’янки Анастасія Скорупська, Анастасія Запаринюк та Марія Подураєва завершили виступи на турнірі на стадії кваліфікаційних матчів.

Також повідомляється, що участь у турнірі у Львові бере переможець юнацького Ролан Гарросу, одного з найпрестижніших турнірів у світі, француз Джованні Мпетші Перрікард. На турнірі ITF Lion Cup він є під першим номером посіву. У стартовому матчі турніру він без проблем переміг кіпріота Кошіса Константіноса – 6:2, 6:1.

Міжнародний турнір з тенісу ITF Lion Cup триватиме у Львові до 14 липня. В рамках 11-го за ліком ITF Lion Cup також відбудуться і парні змагання.

Фото: організаторів