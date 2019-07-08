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Свідоцтва і додатки без печатки школи є дійсними, – Міносвіти

Вероніка Рой

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У Міністерстві освіти і науки України повідомили, що шкільні документи про освіту без печатки є дійсними та приймаються до вступу, передає пресслужба відомства.

 

Як повідомляється, заявників турбує питання, що їм видають свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти та додатки до них без печатки закладу освіти. Водночас в деяких школах ці документи видають з печаткою.

«Технічні описи документів про освіту не містять жодних вимог про наявність на таких документах печатки закладу освіти. Таким чином школа нЕ зобов’язана проставляти на документах про освіту свої печатки. Свідоцтва та додатки до них без печатки є дійсними й приймаються для вступу до вишів, а також в усіх інших випадках», – йдеться у повідомленні Міносвіти.

У проставленні печатки на документах про освіту немає потреби, адже наразі інформація про всі видані такі документи міститься в Єдиній державній електронній базі з питань освіти. Перевірити достовірність того чи іншого документа можна прямо в ЄДЕБО за цим посиланням.

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