Сьогодні у Києві відбудеться саміт Україна-ЄС

Сьогодні, 8 липня, у Києві відбудеться саміт Україна – Європейський Союз. Про це йдеться на сайті президента.

«8 липня 2019 року у Києві відбудеться 21-й саміт Україна – Європейський Союз. На заході головуватимуть Президент України Володимир Зеленський, Президент Європейської ради Дональд Туск і Президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер», – йдеться у повідомленні.

За даними представництва ЄС у Києві, у саміті візьмуть участь Висока представниця ЄС із закордонних справ і безпекової політики Федеріка Моґеріні та Європейський Комісар із Європейської політики сусідства та перемовин про розширення Йоганнес Ган.

Зазначається, що лідери обговорять перспективи відносин між Євросоюзом та Україною і нові кроки у впровадженні Угоди про асоціацію, включно із глибокою та всеосяжною зоною вільної торгівлі (ГВЗВТ).

Окрім того, вони обговорять конфлікт на сході України, виконання Мінських угод, наслідки незаконної анексії Криму і Севастополя Російською Федерацією, а також питання регіональної та зовнішньої політики.

За результатами саміту буде ухвалено спільну заяву.

Саміт відбудеться у Маріїнському палаці, а церемонія зустрічі очікується о 14 годині.