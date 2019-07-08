Доба на Донбасі: один військовий загинув, троє поранені

7 липня збройні формування Російської Федерації 16 разів порушили режим припинення вогню. З них 6 разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, озброєння танків, мінометів калібру 120 та 82 мм. Про це йдеться у ранковому зведені штабу ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник 10 разів обстріляв позиції Об’єднаних сил:

три рази поблизу Широкиного – з протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

поряд Богданівки – з озброєння БМП;

тричі неподалік Водяного – з озброєння танків, протитанкових гранатометів, озброєння БМП та стрілецької зброї;

два рази околиці Красногорівки – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

в районі населеного пункту Пищевик – з гранатометів різних систем.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні 6 разів:

два рази поблизу Новолуганського – з мінометів калібру 82 мм;

поряд Попасна – з міномету калібру 120 мм;

неподалік Золотого-4 – з міномету калібру 120 мм;

околиці Майорська – з протитанкового ракетного комплексу;

поблизу Південного – з мінометів калібру 120 та 82 мм, протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету.

В результаті ворожих обстрілів один український військовослужбовець загинув, двоє отримали поранення, ще один – бойове травмування.

На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.

За даними розвідки 7 липня двох окупантів знищено.