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Доба на Донбасі: один військовий загинув, троє поранені

Анастасія Мельник

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7 липня збройні формування Російської Федерації 16 разів порушили режим припинення вогню. З них 6 разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, озброєння танків, мінометів калібру 120 та 82 мм. Про це йдеться у ранковому зведені штабу ООС.

 

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник 10 разів обстріляв позиції Об’єднаних сил:

  • три рази поблизу Широкиного – з протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
  • поряд Богданівки – з озброєння БМП;
  • тричі неподалік Водяного – з озброєння танків, протитанкових гранатометів, озброєння БМП та стрілецької зброї;
  • два рази околиці Красногорівки – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
  • в районі населеного пункту Пищевик – з гранатометів різних систем.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні 6 разів:

  • два рази поблизу Новолуганського – з мінометів калібру 82 мм;
  • поряд Попасна – з міномету калібру 120 мм;
  • неподалік Золотого-4 – з міномету калібру 120 мм;
  • околиці Майорська – з протитанкового ракетного комплексу;
  • поблизу Південного – з мінометів калібру 120 та 82 мм, протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету.

В результаті ворожих обстрілів один український військовослужбовець загинув, двоє отримали поранення, ще один – бойове травмування.

На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.

За даними розвідки 7 липня двох окупантів знищено.

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