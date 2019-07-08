Чим корисний для здоров’я шоколад: пояснює Уляна Супрун

В.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун розповіла про користь шоколаду та про те, як його правильно споживати. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, флаваноли какао і чорного шоколаду корисні для здоров’я судин. Флаваноли заважають утворювати про-запальні молекули, зате сприяють утворенню закису азоту NO. Ця сполука розширює судини і знижує тиск. Таким чином, шоколад робить досить вагомий внесок в запобігання чи стримування прогресу атеросклерозу чи інших хвороб, пов’язаних із запаленням, і дещо знижує тиск.

«Какао, багате на флаваноли, покращує кровопостачання мозку, чим може бути корисним пацієнтам із деменцією, хворобою Альцгеймера та тим, хто переніс інсульт», – зазначає Уляна Супрун.

Також поліфеноли какао добре впливають на баланс холестеролу. Окрім цього, шоколад позитивно впливає на стан мікрофлори кишківник. Поліфеноли какао мають досить малу біодоступність, тобто лише частка спожитих речовин потрапить із кишківника в кровотік.

Шоколад допомагає у фотозахисті нашої шкіри.

«Сонце зістарює шкіру — через ультрафіолет руйнуються колаген та гіалуронова кислота, потрібні для пружності. Водночас, зростає кількість мутацій та запускаються вільнорадикальні процеси. У кращому разі будуть зморшки на сухій шкірі, в гіршому — меланома чи інші форми раку. Щоб цьому запобігти, треба користуватися сонцезахисними кремами, носити закритий одяг і уникати сонця з 11 до 17. Сполуки шоколаду беруть участь у фотозахисті шкіри зсередини. Регулярне споживання чорного шоколаду чи какао зменшує прояви еритеми (почервоніння), запалення і вільнорадикальних процесів, а також покращує кровопостачання шкіри і утворення колагену. Але це все одно не означає, що можна весь день лежати на пляжі і їсти шоколадки. Крім поїдання какао, його також можна додавати до масок для шкіри та волосся», – йдеться у повідомленні очільниці МОЗ.

Також вона додає, що какао і чорний шоколад сприяють розпаду вісцерального жиру і запобігають його утворенню, впливаючи на активність низки генів чи сигнальних шляхів в жирових клітинах.

Як обрати хороший шоколад

Як зазначає в.о. міністра охорони здоров’я, масла какао і какао у шоколаді має бути не менше 70%.

«Що темніший шоколад, то краще. В переліку складових какао і масло какао мають стояти на першому місці, і цукор – на останньому. Оскільки какао коштує значно дорожче за цукор, то такий шоколад не може бути дешевим. Молоко не потрібне. В шоколад, навіть чорний, інколи додають білки молока для пом’якшення смаку, але це не обов’язково. Молочний шоколад нічим не корисний, не обманюйте себе.

Шоколад має мазати пальці. Масло какао має такий склад жирних кислот, що плавиться при 35-37 градусах за Цельсієм. Якщо ви тримаєте шоколадку в руці, і пальці чисті, то викиньте — це підробка. Чим же таке гарне масло какао? Воно не псується і не прогорає, та містить мононенасичені жирні кислоти, окрім насичених. У підробці переважають насичені жири, не конче потрібні серцево-судинній системи. Радше навпаки», – пояснює вона.

Як споживати какао і шоколад

За словами Уляни Супрун, наразі немає оптимальної денної дози шоколаду чи какао, але повинно бути більше какао, менше всього іншого.

«Споживання калорій не має зростати, чи споживання решти нутрієнтів — зменшуватися через шоколадки. Доза какао 5-7 грамів фігурує в джерелах як «достатня». Тому варто їсти більше темного какао-порошку чи трохи гіркого чорного шоколаду. Це ефективно доповнить раціон мікроелементами, клітковиною та поліфенолами без шкідливих наслідків», – написала вона.

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