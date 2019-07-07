В Одесі молодик взяв у заручники працівниць ломбарду: вимагав $1 млн та гелікоптер

Одеська поліція затримала чоловіка, який взяв у заручники працівниць ломбарду, жінок звільнили. Про це повідомляє Громадське.

Правоохоронці розбили скло ломбарду і взяли його штурмом, затримавши під час спецоперації зловмисника.

Попри заяви поліції про одну заручницю, виявилося, що чоловік утримував двох працівниць ломбарду, погрожучи їм ножем. Після звільнення жінкам викликали швидку, бо вони отримали порізи від скла, яке розбили поліцейські.

Як розповіли в поліції, чоловік 1994 року народження вимагав один мільйон доларів та гелікоптер. Поліцейські три години вели з ним переговори, зловмисник погодився відпустити одну заручницю за 100 тисяч доларів.