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Комітет Парламентської асамблеї ОБСЄ закликав РФ вивести свої війська з території України

Соломія Головіна

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Загальний комітет із політичних питань та безпеки Парламентської Асамблеї ОБСЄ схвалив резолюцію із закликом забезпечити деокупацію Криму та вивести збройні сили РФ з України. Резолюція «Сприяння стійкому розвитку в інтересах зміцнення безпеки: роль парламентів» ухвалена на засіданні комітету в рамках ХХVІІІ щорічної сесії ПА ОБСЄ у Люксембургу, повідомляє Укрінформ.

 

«Парламентська Асамблея ОБСЄ… закликає припинити військові дії у Східній Україні, здійснити повне виведення великокаліберного озброєння всіма сторонами, негайно покласти край застосуванню протипіхотних мін та збільшити внесок у зусилля з розмінування, забезпечити деокупацію Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, виведення російських збройних сил з української території та всеосяжне врегулювання конфлікту на основі Мінських домовленостей, зокрема, визначених ними зобов’язань, які не були виконані Російською Федерацією», – йдеться у пункті 21 резолюції.

Навколо цього пункту розгорнулися гарячі дебати, оскільки російська сторона виступила із поправкою, запропонувавши усунути з резолюції згадку про необхідність забезпечення деокупації Криму та виведення російських збройних сил з української території, а також заклик до РФ виконати свої зобов’язання в рамках Мінських домовленостей, яких вона не виконує.

Члени української делегації у своїх виступах гостро засудили запропоновану росіянами поправку та закликали присутніх не підтримувати її.

«У моїй країні люди вмирають. І ми не повинні стримуватися, щоб присоромити агресора, тут, на цій Асамблеї. Ми не повинні намагатися шукати нейтральну мову. Ми маємо засудити тих, хто веде війну проти моєї країни», – наголосила член українського делегації в ПА ОБСЄ Ольга Бєлькова.

Російську поправку також не підтримав доповідач резолюції Аллан Фаррел (Ірландія).

У результаті голосування поправка російської делегації була відхилена.

Також додамо, що під час засідання комітету з політичних питань і безпеки ПА ОБСЄ також була схвалена запропонована українською делегацією резолюція щодо мілітаризації Російською Федерацією тимчасово окупованих Криму та Севастополя, Чорного і Азовського морів.

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