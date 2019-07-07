Ботанічний сад кличе сьогодні львів’ян на квіткове свято

У Ботанічному саду Львівського національного університету імені Івана Франка (на вул. Кирила і Мефодія, вул. Черемшини) сьогодні, 7 липня, відбудеться День відкритих дверей. Про це повідомляє Facebook-сторінка ботанічного саду.

«Доки частина львів’ян ніжиться на пляжах, а решта тільки мріє про відпустку, пропонуємо влаштувати собі маленьке свято. Звісно ж квіткове! За колекцією 150 сортів лілійників прямуйте на вул. Кирила і Мефодія. Якщо вас більше манять тропічні рослини – запрошуємо до оранжереї на вул. Черемшини. Як вам такий план на неділю? Неодмінно приходьте з найріднішими!», – наголошують в установі.

Ілюстрація: Facebook-сторінка ботанічного саду