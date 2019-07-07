ОСТАННІ НОВИНИ

Ботанічний сад кличе сьогодні львів’ян на квіткове свято

Соломія Головіна

|

У Ботанічному саду Львівського національного університету імені Івана Франка (на вул. Кирила і Мефодія, вул. Черемшини) сьогодні, 7 липня, відбудеться День відкритих дверей. Про це повідомляє Facebook-сторінка ботанічного саду.

 

«Доки частина львів’ян ніжиться на пляжах, а решта тільки мріє про відпустку, пропонуємо влаштувати собі маленьке свято. Звісно ж квіткове! За колекцією 150 сортів лілійників прямуйте на вул. Кирила і Мефодія. Якщо вас більше манять тропічні рослини – запрошуємо до оранжереї на вул. Черемшини. Як вам такий план на неділю? Неодмінно приходьте з найріднішими!», – наголошують в установі.

Ілюстрація: Facebook-сторінка ботанічного саду

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Зірвати «виборчий куш». Битва за округ № 119
Соломія ГОЛОВІНА
Зірвати «виборчий куш». Битва за округ № 119

Екс-голова Львівської ОДА, військовий комісар Львівщини, депутати Львівської міської та обласної рад, мер Буська, а тако...

Футболіст, військовий медик, одіозний політик: хто балотується у парламент від Пустомитівщини та частини Львова?
Наталя ДУЛЯБА
Футболіст, військовий медик, одіозний політик: хто балотується у парламент від Пустомитівщини та частини Львова?

В одномандатному виборчому окрузі №118, який охоплює Пустомитівщину, частину Личаківського й Шевченківського районів Льв...

Іван Матковський: «Ми будемо захищати свої цінності»
Омелян ШЕВЧУК
Іван Матковський: «Ми будемо захищати свої цінності»

За кілька тижнів матимемо змогу обрати на позачергових виборах парламент. ЦВК зареєструвала понад 2 300 кандидата у наро...

Чесна платіжка: Гройсман оголосив війну комунальним баронам
Володимир ВОВК
Чесна платіжка: Гройсман оголосив війну комунальним баронам

Львів’яни платитимуть менше як за тепло, так і за гарячу воду Воза, як відомо, краще готувати взимку. А от про наступ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...