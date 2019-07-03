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У мережі опублікували відео повного сонячного затемнення

Анастасія Мельник

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У вівторок, 2 липня, жителі Землі могли спостерігати повне сонячне затемнення, яке було видно у Південній півкулі, передає УНН.

 

Максимальна фаза затемнення настала о 22:23 за київським часом.

Тривалість повної фази: 4 хвилини 33 секунди. Це затемнення найкраще було видно в південно-східній частині Тихого океану, Чилі та Аргентині.

Зазначається, що Сонячні і місячні затемнення відбуваються раз на півроку, період між ними становить два тижні. За даними астрологів, в поточному році очікується п’ять затемнень – три сонячних і два місячних.

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