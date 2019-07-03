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Стало відомо, які реформи українці вважають першочерговими

Вероніка Рой

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Громадяни України вважають пріоритетними реформами антикорупційну, пенсійну, реформу охорони здоров’я, органів правопорядку і люстрацію чиновників. Про це розповіла директор Фонду «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва Ірина Бекешкіна, презентуючи результати соцдослідження в середу в Києві, передає «Інтерфакс-Україна».

 

«63,1% респондентів до першочергової реформи відносять антикорупційну, 57,1% – охорону здоров’я, 52,2% – пенсійну, 37,4% – органів правопорядку і 32,7% люстрацію чиновників», – розповіла вона.

Дослідження провів фонд «Демократичні ініціативи» спільно з соціологічною службою Центру Разумкова 13-20 червня в усіх регіонах України, окрім Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитано 2017 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

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