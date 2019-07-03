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Для відновлення Донбасу потрібно понад 10 мільярдів євро, - Зеленський

Вероніка Рой

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Під час Конференції з питань реформ в Україні, яка проходить у Торонто, Президент України Володимир Зеленський повідомив, що для відновлення Донбасу потрібно понад 10 мільярдів євро, передає сайт глави держави.

 

«За попередніми оцінками, для відновлення Донбасу потрібно понад 10 мільярдів євро. Восени цього року ми проведемо відповідний форум у Маріуполі, на який запрошуємо іноземних інвесторів, що зацікавлені фінансувати інфраструктурні та гуманітарні проекти на Донбасі», – повідомив Зеленський.

Фото: сайт президента

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