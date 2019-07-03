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Де на Львівщині безпечно купатися: перелік місць

Вероніка Рой

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Цього року на Львівщині визначили 40 місць для масового відпочинку на воді, з них 24 пляжі та 16 місць спортивного вилову риби. Про місця, які безпечні для купання, інформує департамент з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації, передає прес-служба ЛОДА.

 

 


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Також мешканців Львівщини закликають дотримуватись правил безпеки поводження на воді під час літнього відпочинку.

Загальні правила поведінки на воді:

  • Відпочинок на воді (купання, катання на човнах) повинен бути тільки в спеціально відведених та обладнаних для цього місцях, на яких чергують рятувальники.
  • Відпочивати безпечніше на воді у світлу частину доби.
  • Купатися дозволяється в спокійну, безвітряну погоду за швидкості вітру до 10м/сек, температурі води – не нижчою за +18°С, повітря – не нижчою за +24°С.
  • Після прийняття їжі купатися можна не раніше, ніж через 1,5-2 години.
  • Заходити у воду необхідно повільно, дозволяючи тілу адаптуватися до зміни температури повітря та води.
  • У воді варто знаходитися не більше 15 хвилин.
  • Після купання не рекомендується приймати сонячні ванни, краще відпочити в тіні.
  • Не рекомендується купатися біля крутих, стрімчастих і зарослих густою рослинністю берегів.
  • Перед тим, як стрибати у воду, перевірити безпечність дна й достатню глибину водоймища.
  • Пірнати можна лише там, де є для цього достатня глибина, прозора вода, рівне дно.

Орендарям та власникам водних об’єктів, які використовують їх для відпочинку населення, департамент з питань цивільного захисту нагадує про персональну відповідальність за охорону життя людей, їх безпеку та забезпечення належної роботи відомчих рятувальних постів.

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