Чесна платіжка: Гройсман оголосив війну комунальним баронам

Львів’яни платитимуть менше як за тепло, так і за гарячу воду

Воза, як відомо, краще готувати взимку. А от про наступний опалювальний сезон саме час подумати в розпал літа. Чим, власне, й зайнявся чинний прем’єр-міністр та лідер партії «Українська стратегія Гройсмана» Володимир Гройсман. Глава Уряду доручив провести аудит кожного теплокомуненерго щодо об’єктивності вартості тепла та води. А заодно встановив граничні тарифи на сезон 2019/2020. Усі нововведення – в рамках загальнонаціональної програми «Чесна платіжка».

«Я вимагаю від усіх представників місцевої влади після ухвалення рішення щодо «чесної платіжки», зайти в кожне теплокомуненерго і перевірити його виконання»,– наголосив прем’єр, – «Також обов’язково сповістити людей, щоб вони не переплачували. Адже це величезні витрати для кожної родини. Я змушу всіх “комунальних баронів” на місцях виконувати рішення Уряду і давати людям чесну платіжку».

Яка мета програми «Чесна платіжка»?

Зазвичай теплокомунерерго, від яких залежать тарифи на місцях, охоче апелюють до ціни на газ, яка минулого року і справді зросла. Однак, якби тарифи залежали виключно від вартості палива, то в усіх регіонах вони були би однаковими. Насправді все по-іншому.

«Чому в одних містах ціна тепла за одну гігакалорію 2000 гривень, а в інших – 1300?»– задається питанням Володимир Гройсман, –«Така різниця є необ’єктивною, при тому, що ціни на газ по всій країні однакові, на електроенергію для виробництва теж однакові, заробітні плати в галузі однакові, а тарифи різні. Ми змусимо всіх виконувати рішення уряду і дати людям чесну платіжку з економічно обгрунтованою ціною».

Крім вартості блакитного палива,на ціну впливають заходи енергозбереження (чи їх відсутність), рівень втрат при виробництві та транспортуванні тепла і об’єктивність обліку.

Щодо лічильників, то 20% необлікованого тепла – це грандіозна можливість для зловживань. Крім того на стадіях виробництва та транспортування тепла у середньому по Україні втрати перевищують 15%. Іншими словами, 15% суми у квитанції – оплата за тепло, яке кінцевий споживач так і не отримав.

Що змінить «Чесна платіжка»?

Для всіх названих заходів із оптимізації тарифів ресурси на місцях є. Внаслідок реформи децентралізації доходи місцевих бюджетів зросли вчетверо.

«Сьогодні є колосальні фінансові ресурси місцевого самоврядування», –наголосив лідер «Української стратегії Гройсмана», –«Але чомусь пішов тренд на піар – плиточку покласти, фонтан встановити. Я це підтримую. Але кому потрібен фонтан, якщо води немає?! А ТКЕ тим часом написало 1800 грн за Гкал або 2000 грн, отримує надприбутки, а люди вимушені платити завищені ціни. Причому платити не Уряду, а місцевим структурам».

Тому Кабінет Міністрів вирішив встановити чіткі тарифні рамки для теплокомуненерго на опалювальний сезон 2019-2020 років і таким чином унеможливив необґрунтований ріст вартості тепла у багатоквартирних будинках у великих містах. Відтепер, відповідно до урядового рішення, діятимуть такі тарифи:

З постачання теплової енергії:

у разі оснащення приладами обліку – 1400 гривень за 1 Гкал (з урахуванням ПДВ);

у разі відсутності приладів обліку – 35,21 гривні за 1 кв. метр (з урахуванням ПДВ).

З постачання гарячої води:

за умови підключення рушникосушильників до систем постачання гарячої води – 83,66 гривні за 1 куб. метр (з урахуванням ПДВ);

у разі їх відсутності – 75,74 гривні за 1 куб.м. (з урахуванням ПДВ).

Будь-яку спробу муніципалітетами ігнорувати припис, відразу каратимуть – наголошує міністр юстиції Павло Петренко: «Розроблені матеріали містять чіткі покрокові алгоритми дій, які допоможуть українцям захистити свої права. Ми пояснюємо, як діяти в разі отримання нечесної платіжки і як домогтися перерахунку вартості опалення. Мін’юст, наші юристи й адвокати є вашими партнерами. Тож, якщо ви й далі отримуватимете несправедливі платіжки, звертайтеся до наших центрів та бюро безоплатної правової допомоги. Вам допоможуть відновити справедливість».

Наскільки дієвою буде програма?

Якщо порівняти західноукраїнські Івано-Франківськ і Рівне (міста майже ідентичні за розміром і населенням), стає зрозуміло, що так обурило Гройсмана. В прикарпатському обласному центрі за гігакалорію тепла під час останнього опалювального сезону платили 1312 грн., тоді як «Рівнетеплоенерго» збирає 1796 грн., тобто на 37% більше. Відтак, за попередніми оцінками зниження тарифів по всій країні становитиме близько 14%, а в окремих містах люди платитимуть менше на 40%.

Торкнуться зміни і Львова. Адже зараз і «Львівтеплоенерго», і «Залічничтеплоенерго» мають тарифи, що виходять за нові межі (1468 і 1418 грн./Гкал відповідно). Дешевшою для львів’ян стане і тепла вода. Зараз, за умови підключення сушарки для рушників, доводиться платити 94-95 грн. за кубометр, новий максимум – 83,66, тобто на 12% дешевше. Ще більшою буде знижка для львівських квартир без рушникосушильників. Вони за кубічний метр гарячої води платитимуть 75 грн., а не 87, як тепер.