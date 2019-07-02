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#Я_Знаю_Героя. Українців закликають долучатися до флешмобу

Соломія Головіна

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Українців закликають долучатися до флешмобу #Я_Знаю_Героя у соцмережах. Захід покликаний показати, що в Україні є багато людей, які попри війну та окупацію, знаходять у собі сили не лише жити далі, але й допомагати іншим, безкорисливо творити, займатися громадською та волонтерською діяльністю. Про це повідомляють організатори.

 

Цей флешмоб є продовженням соціально-інформаційного проекту ГЕРОЇ НАШИХ СЕРДЕЦЬ, нещодавно започаткованого Міністерством з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб (МТОТ).  В центрі проекту – зафіксовані у відеосюжетах реальні історії 9 героїв, чиї життя змінила війна на Сході та окупація Криму, але вони обрали не шлях зневіри. На перший погляд це прості люди, зокрема, хірург райлікарні, директорка дитбудинку, бізнесмен, кінематографіст. Але, як наголошують ініціатори проекту, їхні долі  – дивовижні, а сила волі – незламна.

Саме тому МТОТ закликало українців ділитися власними історіями про героїв, які протистоять обставинам і з гідністю будують своє нове життя.

«Якщо ви знайомі з людьми, які варті того, щоби стати частиною цього проекту, надсилайте їхні історії нам, а ми розповімо про них усій Україні», – закликає міністр з питань тимчасово окупованих територій Вадим Черниш.

Написати таку історію про своїх знайомих, друзів та близьких, або ж – публічних людей, якими ви захоплюєтеся  можна тут. Після премодерації історія з’явиться у відповідному розділі сайту.

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