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Мідії варяться у мушлях через аномальну спеку у США

Соломія Головіна

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Масове вимирання мідій викликало тривогу у фахівців. Смерть молюсків вдарить по всій екосистемі. Про це Espreso.TV.

 

«Мідії відомі як фундаментальний від. Їхнім еквівалентом можна назвати дерева в лісах. Вони створюють прихисток і зону проживання для численних тварин. Тому коли вплив здійснюється на фундамент, це нищить всю екосистему», – пояснила координатор дослідження морського резерву Джекі Джон, передає The Guardian.

За інформацією часопису, впродовж роботи в тихоокеанській бухті Бодега, дослідниця Джекі Сонс ніколи не бачила нічого подібного – десятки мертвих мідій лежали на каменях з розкритими пропаленими мушлями, а молюски всередині були зварені.

Рекордна теплова хвиля у червні спричинила найбільше вимирання мідій на останні 15 років біля мису Бодега на півночі Каліфорнійської затоки.  Це не поодинокий випадок, Сонс отримала повідомлення від інших дослідників про аналогічні масові смерті мідій на різних пляжах вздовж 225-кілометрової берегової лінії.

Сонс додала, що вимирання мідій вплине на всю прибережну екосистему.

Попри те, що подібні випадки були зафіксовані у 2004 році «такі події стають більш частими і більш жорсткими», зауважив біолог Крістофер Харлі з Університету Британської Колумбії.

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