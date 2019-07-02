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Борги українців за комуналку скоротилися майже на 10%

Вероніка Рой

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Населення України у травні 2019 року заборгувало за комунальні послуги 52 мільярди гривень. Заборгованість за місяць скоротилась на 9,8%. Про це повідомляє Громадське з посиланням на дані Державної служби статистики України.

 

Там зазначають, що протягом травня українці активно погашали борги з комуналки, сплативши за місяць 203,9% нарахованої за спожиті газ, гарячу воду та комунальні послуги. Водночас за підсумками перших 5 місяців 2019 року за комуналку українці сплатили 98,8% всіх нарахованих у платіжках сум.

Зазначимо, що у травні 2019 року найбільше «переплатили» за комуналку жителі Київської області, сплативши 318% нарахованих у платіжках сум коштів.

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