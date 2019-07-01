З початку року послугами Львівського аеропорту скористалися майже мільйон пасажирів

У першому півріччі приріст пасажиропотоку Міжнародного аеропорту «Львів» становить 45,8%. Про це йдеться на Facebook-сторінці аеропорту.

За оперативними даними ДП «МА «Львів» ім. Данила Галицького» у червні 2019 року авіаперевезеннями скористалися 227,4 тис. пасажирів, що на 30,8% більше, ніж у червні 2018 року (173,8 тис. пасажирів). Кількість здійснених рейсів – 1 798, що на 13,1% більше, ніж аналогічного періоду торік (1 590).

Загалом, у першому півріччі 2019 року пасажиропотік зріс на 45,8% в порівнянні з показником аналогічного періоду минулого року (651,5 тис. пасажирів) і досяг позначки в 949,7 тис. пасажирів.

Кількість рейсів зросла на 25,3%, з 6 879 до 8 618.