ОСТАННІ НОВИНИ

Війна на Донбасі: ворог 23 рази порушив «тишу»

Анастасія Мельник

|

У неділю, 30 червня, збройні формування Російської Федерації 23 рази порушили режим припинення вогню. З них 12 разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм. Про це йдеться у ранковому зведенні прес штабу ООС.

 

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник 19 разів обстріляв позиції Об’єднаних сил:

  • чотири рази поблизу Мар’їнки – з мінометів калібру 120 та 82 мм, автоматичних гранатометів, озброєння БМП;
  • поряд Лебединського – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
  • неподалік Широкиного – з автоматичних гранатометів;
  • в районі населеного пункту Опитне – з мінометів калібру 82 мм та озброєння БМП;
  • околиці Павлопіля – зі станкового протитанкового гранатомету;
  • двічі неподалік Авдіївки – з мінометів калібру 82 мм та автоматичного гранатомету;
  • поряд Пісок – зі 120 мм міномету;
  • околиці Талаківки – з артилерійських систем калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм;
  • у районі населеного пункту Троїцьке – зі станкового протитанкового гранатомету;
  • два рази поряд Новотроїцького – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
  • двічі неподалік Водяного – з гранатометів різних систем, озброєння БМП та стрілецької зброї;
  • околиці Красногорівки – з автоматичного гранатомету, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
  • район населеного пункту Верхньоторецьке – зі станкового протитанкового гранатомету.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні 4 рази:

  • поблизу Луганського – з мінометів калібру 120 мм та озброєння БМП;
  • два рази неподалік Новолуганського – з мінометів калібру 82 мм та автоматичного гранатомету;
  • район населеного пункту Новотошківське – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Впродовж доби втрат серед українських військовослужбовців немає. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Спуститися з Евересту. Історія третьої українки, яка підкорила найвищу точку світу
Вероніка РОЙ
Спуститися з Евересту. Історія третьої українки, яка підкорила найвищу точку світу

8 848 метрів над рівнем моря, надзвичайно сильний холод, сніг та лавини. Мова йде про вершину, яку часто називають горою...

Знайшов протермінований товар – отримай його трикратну вартість
Анастасія Пиж
Знайшов протермінований товар – отримай його трикратну вартість

Літня спека несе нам одразу кілька серйозних загроз. Окрім теплового удару та традиційних для цієї пори року сонячних оп...

Мер, чиновник, політики та активістка. Хто хоче потрапити у новий парламент від Сихова і Личакова?
Наталя ДУЛЯБА
Мер, чиновник, політики та активістка. Хто хоче потрапити у новий парламент від Сихова і Личакова?

21 липня в Україні відбудуться дострокові вибори до Верховної Ради. З цієї нагоди Львівський портал запускає серію матер...

Вибори хвальби. Нардепи Львівщини «піаряться» на державних субвенціях
Омелян ШЕВЧУК
Вибори хвальби. Нардепи Львівщини «піаряться» на державних субвенціях

Народні депутати України від Львівщини, які є зареєстрованими та потенційними кандидатами на цьогорічних парламентських ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...