В Україні зросли ціни на сигарети

Ставки акцизного податку на тютюнові вироби підвищуються в Україні з 1 липня 2019 року. Відповідно зростуть і ціни на цигарки. Про це повідомляє УНН з посиланням на Податковий кодекс.

З 1 липня вартість однієї пачки сигарет збільшиться на 3,04 грн більше. Сигарети без фільтру підвищаться у ціні на 2,98 грн за одну пачку.

Збільшення цін на сигарети продовжиться і у наступні роки, адже Україна взяла на себе зобов’язання до 2025 року поступово підвищувати акциз до рівня еквівалентного 90 євро за 1000 сигарет, як того вимагають європейські норми.